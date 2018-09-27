Kalp ve Damar Hastalıkları Riskini Somonla Azaltın!

Dünyada ve Türkiye'de yaşam kalitesini düşüren ve ölümlere yol açan sağlık sorunlarının başında kalp ve damar hastalıkları geliyor. Farklı araştırmaların sonuçlarını toplayan Amerikan Tıp Dergisi'nin raporuna göre, balık tüketenlerin kalp krizi geçirme olasılığı tüketmeyenlere göre daha düşük. Norveç Deniz Ürünleri Konseyi Türkiye Direktörü Borge Gronbech yaptığı açıklamada, "Kalp sağlığını korumaya yardımcı olan Norveç somonu lezzetli bir seçenek olmasının yanı sıra, Omega-3 ve diğer gerekli besin değerleri açısından yüksek bir protein kaynağı" dedi.



Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre, dünyada her yıl 17 milyonun üzerinde kişi kalp ve damar hastalıklarına bağlı olarak hayatını kaybediyor. 2030 yılında bu rakamın 22,2 milyona yükseleceği öngörülüyor. Türkiye'de de her beş ölümden ikisi kalp ve damar hastalıkları nedeniyle gerçekleşiyor.

Kalp ve damar hastalıklarını yaş, cinsiyet, genetik gibi faktörlerin yanı sıra, sağlıksız ve düzensiz beslenme, hareketsiz yaşam ve stres de büyük ölçüde tetikliyor. Amerikan Kalp Derneği gibi önemli organizasyonlar, insanların kalp sağlığını korumak için haftada en az 2 porsiyon yağlı balık yemelerini tavsiye ediyor. Norveç Deniz Ürünleri Konseyi Türkiye Direktörü Borge Gronbech de, Norveç somonunun omega 3 ve diğer önemli besinler açısından güçlü olduğunu ve aynı zamanda tüm yıl boyunca tadını çıkarabileceğiniz lezzetli ve sürdürülebilir bir deniz ürünü seçeneği olduğunu vurguluyor.

İşte Norveç somonunda bulunan omega 3'ün kalp ve damar sağlığına katkıları

Damarlarda sertleşme ve arterlerde tıkanmaya sebep olan yüksek kolesterol seviyesi , kalp damarlarının bloke olduğu durumlarda kalp krizini tetikleyebiliyor. Omega-3 yağ asitleri EPA ve DHA ise trigliserid seviyesini düşürerek kolesterol birikimini önlemeye yardımcı oluyor.

kalp damarlarının bloke olduğu durumlarda tetikleyebiliyor. Omega-3 yağ asitleri EPA ve DHA ise trigliserid seviyesini düşürerek kolesterol birikimini önlemeye yardımcı oluyor. Tıkalı damarlar kan pıhtılarına neden olabiliyor. Beyine giden arter damarlardan birinin tıkanması ise felçle sonuçlanabiliyor. Norveç somon balığında bulunan zengin omega-3, damarlar ve arterlerdeki donmuş yağları eriterek kan pıhtılarının önlenmesine katkıda bulunuyor.



Norveç somonu yüksek kan basıncını düzenleyen bir aminoasit çeşidi olan taurin içeriyor. Taurin, damar ve arterlerde inflamasyonu azaltmada, kan akışını ve kalp fonksiyonlarını iyileştirmede önemli bir rol üstleniyor.



Protein ve mineral zengini

Parlak derisi ve pembe rengiyle diğer somon balıklarından ayrışan Norveç somonu, kalbin yanı sıra vücuda sayısız katkı sağlıyor. 140 gramında 28,6 gram protein bulunduran Norveç somon balığı, yetişkin bir insanın günlük protein ihtiyacının yüzde 49'unu karşılıyor. Kemik ve diş gibi sert dokuların yapıtaşı olan mineraller açısından da zengin olan Norveç somonu, lezzeti, pişirme kolaylığı ve uzun süre tok tutma gibi özellikleriyle de sağlıklı sofralarda yerini alıyor.