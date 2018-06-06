Kaptan Diyeti nedir?

Deniz, gökyüzü ve bu ikisi sınırsız mavilik arasında yaz boyu pırıl pırıl parlayan güneşle iç içe yaşamak bambaşka bir keyif. Ancak beslenmenize "Yaz geldi, diyet bitti!" şeklinde yaklaşmak da büyük hata... Çünkü tatil rehavetiyle dikkat etmeden yiyip içtikleriniz, tatil sonrası size fark etmeden alınmış kilolar olarak geri dönebilir!

Diyetisyen Emre Uzun'un dikkat çektiği nokta ise şu: "Kimse size 'herkes soğuk içkilerini yudumlarken siz uzak durun' veya 'sakın dondurma yemeyin, karbonhidrattan uzak durun' demiyor. Ama keyifle yiyip içerken, bronzlaşmış ve formunuzu korumuş olarak geri dönmek, tatil hedefleriniz arasında mutlaka yer almalı!.."

Bu hedefe ulaşmanın en zor olduğu tatiller, kuşkusuz teknelerle, yatlarla çıkılan, haftalar süren geziler... Çünkü genellikle menüde belli gıdalar yer alıyor ve deniz üstünde bulunmanın verdiği rehavetle diyetler kolayca ihmal edilebiliyor. Emre Uzun'un bu konuda bir çözüm önerisi var: "Yat veya tekne gezginleri için harika bir 'Kaptan Menüsü' hazırladık. Bu menü ile hem sağlığınızdan ödün vermeden leziz yiyeceklerle beslenebilir hem de diyetinize sadık kalabilirsiniz. Menüyü ister kaptanınıza verin isterseniz teknenin mutfağına kendiniz girin, hazırlaması da son derece kolay." Peki, diyelim damak tadımızı şenlendirirken ipin ucunu biraz kaçırdık, o zaman ne yapacağız? "Sorun değil çünkü bu menüyü destekleyen, dengeleyici bir detoksumuz da var. Siz tekneyle ya da yatla çıktığınız tatilden, formunuzu korumuş olarak dönme hedefinize sadık kalın, yeter!"

İşte diyetisyen Emre Uzun'un Kaptan Menüsü ve detoks tarifleri:

1. GÜN

Sabah

2 ince dilim beyaz peynir

Söğüş domates, salatalık

1 tatlı kaşığı bal

1 dilim tam buğday ekmeği

Öğle

Küçük bir tabak börülce haşlama

Yoğurt

Ara

1 porsiyon meyve

Akşam

Balık ızgara

Yeşil salata ve roka salata (sarımsak, bol ekşi ve yağ soslu)

1 kâse çorba

2. GÜN

Sabah

2 ince dilim beyaz peynir

Söğüş domates, salatalık

2 adet tam ceviz

1 adet poşe yumurta

1 dilim tam buğday ekmekği

Öğle

1 küçük tabak midye tava

Ara

6 adet çiğ badem

Akşam

4 adet ızgara köfte

Mantar salatası

4 yemek kaşığı yoğurt

3.GÜN

Sabah

Hindi fümeli omlet

1 ince dilim beyaz peynir

Söğüş domates, salatalık

2 adet tam ceviz

1 tatlı kaşığı bal

1 dilim tam buğday ekmeği

Öğle

Sebzeli erişte (4-5 yemek kaşığı)

4 yemek kaşığı yoğurt

Ara

1 porsiyon meyve

Akşam

Bol yeşillikli ahtapot salata

4.GÜN

Sabah

Meyve salatası

1 kutu probiyotik yoğurt

Öğle

1 küçük tabak sebzeli karides güveç

Ara

1 porsiyon meyve +1 fincan yeşil çay

Akşam

1 kâse çorba

Balık buğulama

Yeşillikli roka salata

5.GÜN

Sabah

Domates, salatalık

1 tatlı kaşığı bal

2 ince dilim yumurtalı ekmek

Lorlu biber kavurması

Öğle

3-4 dilim karpuz ya da kavun + 2 ince dilim beyaz peynir

Ara

1 porsiyon meyve

Akşam

Bol yeşillikli istiridye/midye salatası

6.GÜN

Sabah

1 yemek kaşığı lor peyniri

Söğüş domates, salatalık

3 adet kuru kayısı

1 dilim tam buğday ekmeği

Öğle

1 kutu probiyotik yoğurt +2 yemek kaşığı yulaf ezmesi +1 porsiyon meyve

Akşam

1 ince fileto ızgara et veya tavuk (180-200 gr)

Köz biber

Karışık salata

1 su bardağı ayran

7.GÜN

Sabah

1 yumurtadan menemen

1 ince dilim beyaz peynir

Söğüş domates, salatalık

Çeyrek simit

Öğle

4 adet sigara böreği

1 su bardağı ayran

Akşam

Küçük bir tabak zeytinyağlı enginar

Yoğurtlu havuç salata

3 GÜNLÜK DETOKS PROGRAMI

1. GÜN

Kahvaltı

Yeşil detoks 250-3000 ml

Öğle

1 kutu probiyotik yoğurt +1 porsiyon meyve

Ara

2 adet tam ceviz

Akşam

5 yemek kaşığı sebze yemeği

1 su bardağı ayran

1 dilim tam buğday ekmeği

2. GÜN

Uyanınca: Ilık limonlu su

Kahvaltı

1 adet haşlanmış yumurta

5 adet zeytin

3 adet burgu peynir

Söğüş domates, salatalık

1 dilim tam buğday ekmeği

Öğle

Ton balıklı bol yeşillikli salata

Ara

1 adet elma

1 fincan bitki çayı

Akşam

Börülce salatası + 4 yemek kaşığı yoğurt

3. GÜN

Uyanınca: Ilık limonlu,zencefilli su

Kahvaltı:

1 yemek kaşığı lor peyniri (maydanoz+dereotu)

Söğüş domates, salatalık

1 dilim tam buğday ekmeği

Öğle

Orman meyveli smoothie 200-250 ml

Ara

15 adet çiğ badem

Akşam

Izgara balık +bol yeşillikli salata +1 kâse çorba

Detoks programında yer alan

ORMAN MEYVELİ DSMOOTHIE tarifi:

6-7 adet ahududu

3-4 adet böğürtlen

2-3 adet yaban mersini

2-3 çilek

1 su bardağı süt

Tüm meyveleri süt ile blender'dan geçirin ve için...

Detoks programında yer alan

YEŞİL DETOKS tarifi:

1 kase ıspanak veya semizotu

1 adet elma

1 adet yerli muz

½ kase maydanoz ve dereotu

1 orta boy limon

1 bardak su

Tüm malzemeyi blender'a koyun. Limonu da sıktıktan sonra üzerine 1 bardak içme suyu ekleyip karıştırın ve için.