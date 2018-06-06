Kaptan Diyeti nedir?
Deniz, gökyüzü ve bu ikisi sınırsız mavilik arasında yaz boyu pırıl pırıl parlayan güneşle iç içe yaşamak bambaşka bir keyif. Ancak beslenmenize "Yaz geldi, diyet bitti!" şeklinde yaklaşmak da büyük hata... Çünkü tatil rehavetiyle dikkat etmeden yiyip içtikleriniz, tatil sonrası size fark etmeden alınmış kilolar olarak geri dönebilir!
Diyetisyen Emre Uzun'un dikkat çektiği nokta ise şu: "Kimse size 'herkes soğuk içkilerini yudumlarken siz uzak durun' veya 'sakın dondurma yemeyin, karbonhidrattan uzak durun' demiyor. Ama keyifle yiyip içerken, bronzlaşmış ve formunuzu korumuş olarak geri dönmek, tatil hedefleriniz arasında mutlaka yer almalı!.."
Bu hedefe ulaşmanın en zor olduğu tatiller, kuşkusuz teknelerle, yatlarla çıkılan, haftalar süren geziler... Çünkü genellikle menüde belli gıdalar yer alıyor ve deniz üstünde bulunmanın verdiği rehavetle diyetler kolayca ihmal edilebiliyor. Emre Uzun'un bu konuda bir çözüm önerisi var: "Yat veya tekne gezginleri için harika bir 'Kaptan Menüsü' hazırladık. Bu menü ile hem sağlığınızdan ödün vermeden leziz yiyeceklerle beslenebilir hem de diyetinize sadık kalabilirsiniz. Menüyü ister kaptanınıza verin isterseniz teknenin mutfağına kendiniz girin, hazırlaması da son derece kolay." Peki, diyelim damak tadımızı şenlendirirken ipin ucunu biraz kaçırdık, o zaman ne yapacağız? "Sorun değil çünkü bu menüyü destekleyen, dengeleyici bir detoksumuz da var. Siz tekneyle ya da yatla çıktığınız tatilden, formunuzu korumuş olarak dönme hedefinize sadık kalın, yeter!"
İşte diyetisyen Emre Uzun'un Kaptan Menüsü ve detoks tarifleri:
1. GÜN
Sabah
2 ince dilim beyaz peynir
Söğüş domates, salatalık
1 tatlı kaşığı bal
1 dilim tam buğday ekmeği
Öğle
Küçük bir tabak börülce haşlama
Yoğurt
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1 porsiyon meyve
Akşam
Balık ızgara
Yeşil salata ve roka salata (sarımsak, bol ekşi ve yağ soslu)
1 kâse çorba
2. GÜN
Sabah
2 ince dilim beyaz peynir
Söğüş domates, salatalık
2 adet tam ceviz
1 adet poşe yumurta
1 dilim tam buğday ekmekği
Öğle
1 küçük tabak midye tava
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6 adet çiğ badem
Akşam
4 adet ızgara köfte
Mantar salatası
4 yemek kaşığı yoğurt
3.GÜN
Sabah
Hindi fümeli omlet
1 ince dilim beyaz peynir
Söğüş domates, salatalık
2 adet tam ceviz
1 tatlı kaşığı bal
1 dilim tam buğday ekmeği
Öğle
Sebzeli erişte (4-5 yemek kaşığı)
4 yemek kaşığı yoğurt
Ara
1 porsiyon meyve
Akşam
Bol yeşillikli ahtapot salata
4.GÜN
Sabah
Meyve salatası
1 kutu probiyotik yoğurt
Öğle
1 küçük tabak sebzeli karides güveç
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1 porsiyon meyve +1 fincan yeşil çay
Akşam
1 kâse çorba
Balık buğulama
Yeşillikli roka salata
5.GÜN
Sabah
Domates, salatalık
1 tatlı kaşığı bal
2 ince dilim yumurtalı ekmek
Lorlu biber kavurması
Öğle
3-4 dilim karpuz ya da kavun + 2 ince dilim beyaz peynir
Ara
1 porsiyon meyve
Akşam
Bol yeşillikli istiridye/midye salatası
6.GÜN
Sabah
1 yemek kaşığı lor peyniri
Söğüş domates, salatalık
1 dilim tam buğday ekmeği
Öğle
1 kutu probiyotik yoğurt +2 yemek kaşığı yulaf ezmesi +1 porsiyon meyve
Akşam
1 ince fileto ızgara et veya tavuk (180-200 gr)
Köz biber
Karışık salata
1 su bardağı ayran
7.GÜN
Sabah
1 yumurtadan menemen
1 ince dilim beyaz peynir
Söğüş domates, salatalık
Çeyrek simit
Öğle
4 adet sigara böreği
1 su bardağı ayran
Akşam
Küçük bir tabak zeytinyağlı enginar
Yoğurtlu havuç salata
3 GÜNLÜK DETOKS PROGRAMI
1. GÜN
Kahvaltı
Yeşil detoks 250-3000 ml
Öğle
1 kutu probiyotik yoğurt +1 porsiyon meyve
Ara
2 adet tam ceviz
Akşam
5 yemek kaşığı sebze yemeği
1 su bardağı ayran
1 dilim tam buğday ekmeği
2. GÜN
Uyanınca: Ilık limonlu su
Kahvaltı
1 adet haşlanmış yumurta
5 adet zeytin
3 adet burgu peynir
Söğüş domates, salatalık
1 dilim tam buğday ekmeği
Öğle
Ton balıklı bol yeşillikli salata
Ara
1 adet elma
1 fincan bitki çayı
Akşam
Börülce salatası + 4 yemek kaşığı yoğurt
3. GÜN
Uyanınca: Ilık limonlu,zencefilli su
Kahvaltı:
1 yemek kaşığı lor peyniri (maydanoz+dereotu)
Söğüş domates, salatalık
1 dilim tam buğday ekmeği
Öğle
Orman meyveli smoothie 200-250 ml
Ara
15 adet çiğ badem
Akşam
Izgara balık +bol yeşillikli salata +1 kâse çorba
Detoks programında yer alan
ORMAN MEYVELİ DSMOOTHIE tarifi:
6-7 adet ahududu
3-4 adet böğürtlen
2-3 adet yaban mersini
2-3 çilek
1 su bardağı süt
Tüm meyveleri süt ile blender'dan geçirin ve için...
Detoks programında yer alan
YEŞİL DETOKS tarifi:
1 kase ıspanak veya semizotu
1 adet elma
1 adet yerli muz
½ kase maydanoz ve dereotu
1 orta boy limon
1 bardak su
Tüm malzemeyi blender'a koyun. Limonu da sıktıktan sonra üzerine 1 bardak içme suyu ekleyip karıştırın ve için.