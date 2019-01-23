Kilo vermek için spor yapmak şart

MACFit Cevahir Eğitmeni Gökhan Çakıroğlu, kilo vermenizi hızlandıracak ipuçlarını açıkladı. Egzersizin kilo vermek için çok önemli olduğunu vurgulayan Çakıroğlu, ''Kilo vermek, ulaşmak istediğimiz bir hedeftir. Vazgeçmeden, istikrarlı olarak devam ederseniz, bu hedefe ulaşabilirsiniz. Yoldaki en büyük yardımcınız ise egzersiz olacaktır. Yağ yakmak istiyorsanız düzenli olarak egzersiz yapmalısınız'' dedi.

Herkesin hayalidir vücudunun formda olması... Üstelik kilo vermeye çalışmak düzenli egzersizle birlikte eğlenceli olabilir. MACFit Cevahir Eğitmeni Gökhan Çakıroğlu, kilo vermenizi hızlandıracak ipuçlarını açıkladı. Egzersizin kilo vermek için çok önemli olduğunu vurgulayan Çakıroğlu, ''Kilo vermek, ulaşmak istediğimiz bir hedeftir. Vazgeçmeden, istikrarlı olarak devam ederseniz, bu hedefe ulaşabilirsiniz. Yoldaki en büyük yardımcınız ise egzersiz olacaktır. Yağ yakmak istiyorsanız düzenli olarak egzersiz yapmalısınız'' dedi.

Gökhan Çakıroğlu, kilo vermenin ipuçlarını şu şekilde sıraladı:

Başlamadan Önce Bunu Unutma: Kilolu değilsin, sadece fazla yağ dokusuna sahipsin. Kilo vermeye çalışmak utanılacak bir durum değil. Kilo vermek ulaşmak istediğin bir hedef olmalı. Vazgeçmeden, istikrarlı olarak devam edersen tüm hedeflerine ulaşabilirsin.

Sağlıklı Beslen: Diyet yapmayı uygulaman gereken bir zorunlulukmuş gibi düşünüp kendine eziyet etme. Sağlıklı beslenme şeklini hayat stilin haline getirebilirsen bu bir 'zorunluluk' olmaktan çıkacak. Zaman zaman, kendini şımartmak istediğinde bazı kuralları bozabilirsin. Fakat genel rutinini bozmadığından emin olmalısın.

Egzersiz Yap: Egzersiz yapmak bu yoldaki en büyük yardımcın. Yağ yakmak istiyorsan düzenli olarak egzersiz yapmalısın. Harcadığın kalori aldığın kaloriden daha fazla olmalı. Temel kural bu! Dikkat etmen gerekenlerden biri egzersiz sonrası oluşacak açlık hissi. Bununla da sağlıklı küçük atıştırmalıklarla başa çıkabilirsin.

Kalorileri Hesapla: Kilo verme serüveninin temel prensibi aldığın kalorileri tüketmen. Kalorisi eşit iki yiyeceğin besin değerleri de eşit demek olmuyor. Her zaman yağ ve şeker oranı düşük ve seni daha uzun süre tok tutacak besinleri tercih etmelisin.

İlerlemeni Gör: Diyet ve egzersiz programının işe yarayıp yaramadığını görebilmenin en iyi yolu tartılmak. Belirli aralıklarda tartılarak en sağlıklı sonucu alabilirsin. Oluşturacağın bir tablo hem seni motive edecek hem de ne kadar ilerlediğini görmene yarayacak.

Stres ve Uykusuzluktan Kaçın: Yorgun ve stresli olduğunda vücudun kortizol salgılamaya eğilimli oluyor. Kortizol salgılanması ise canının karbonhidrat çekmesine sebep oluyor ki, bu da diyette en istemediğimiz durumlardan biri. Bu süreçte uyku düzenine çok dikkat etmelisin. Uykunu yeteri kadar alamaman, açlık hissi ile doğrudan ilişkili bir hormon olan grelinin salgılanmasını tetikliyor. Ayrıca doygunluk ve tokluk sinyali veren leptin hormonunu baskılıyor. Bu da demek oluyor ki diyetinin en büyük düşmanlarından ikisi stres ve uykusuzluk.