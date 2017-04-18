Kırışan boyunlara ameliyatsız çare; Uzmanından tavsiyeler

Boyun güzelliğine ameliyatsız Örümcek Ağı Estetiği

Medikal uygulamalarla boyun bölgesi form kazanabilir

boyun estetiği için yapılabilecek, cerrahi teknikleri ve medikal uygulamaları anlattı. Yaşa bağlı olarak ya da sık kilo alıp vermeyle gelişebilen boyun estetiği sorunlarını, bölgedeki mevcut problemin derecesine göre kişiye özel çözümlerle giderildiğini ve ayrıca önleyici uygulamalarla oluşabilecek deformasyonu engelleyebildiklerini açıkladı. “ Boyun estetiği yüz estetiği ile bütün olarak düşünülmesi gereken bir konudur.Yüz estetiğinin devamı niteliğindedir ve deformasyon eş zamanlı olarak gelişir. Eğer çok ileri derecede hindi boyun olarak tabir ettiğimiz sarkıklık, form kaybı veya aşırı derecede sarkma sorunu varsa, cerrahi bir müdahale olan boyun germe ameliyatı yapılır” diyenkliniklerinde uygulanan diğer boyun germe uygulamalarına ve ameliyatsız çözümlere de değindi.Geçtiğimiz senelerin en favori ameliyatsız cilt gençleştirme tekniği olan Örümcek Ağı estetiğini boyun estetiğinde de kullandıklarını açıklayancerrahiye alternatif bu tekniğin önleyici ve tedavi edici avantajlarından faydalandıklarını söyledi ve ekledi: “Örümcek Ağı Estetiğinde, hastamızın boynundaki deformasyon derecesine uygun adette ip, ince uçlu iğnelerle bölgeye yerleştiriliyor. Aynen yüz bölgesinde olduğu gibi, boyunda da iplere reaksiyon veren cilt alt dokusu, kolajen, elastin ve fibroplast üretimini hızlandırarak, mevcut alanda gençleşme, gerginlik ve toparlanma sağlıyor. Boyun form kazanıyor ve oluşabilecek diğer sarkma sorunlarının da bu sayede önüne geçiliyor. Üstelik hastamız işlem sonrası sosyal hayatına hemen geçiş yapabiliyor.”Boyundaki mevcut estetik sorunlara yönelik olarak, farklı medikal uygulamaların da yapılabileceğini söyleyen Cihantimur, Ultherapy, Hyluronik asit içerikli mezoterapi, Secret ve PRP uygulamalarının boyun estetiği için son derece etkili işlemler olduğunu söyledi. Ayrıca, “ Boynu kesinlikle yüzden ayrı tutmamak gerekiyor, bu yüzden yüzünüze gösterdiğiniz önemi, boyun bölgesine de göstererek, birbirinin devamı olan bu alanı korumak, bakım yapmak çok önemli. Kliniklerimizde uygulanan ameliyatsız teknik ve uygulamalar, boynun genç kalmasını sağlar ve yıpranmasını önleyici tedbirler olarak, boyun güzelliğinin istikrarını tazeler” açıklamasında bulundu.