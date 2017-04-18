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Sağlık:
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18 Nisan 2017 Salı 10:15

Kırışan boyunlara ameliyatsız çare; Uzmanından tavsiyeler

Boyun tıpkı yüz gibi, zamanın izlerini en fazla gösteren bölgelerin başında geliyor. Gevşeyen, kırışan ya da fazla yağ dokusu sebebiyle gıdık oluşan bu bölgeye, farklı estetik işlemlerle, mevcut soruna yönelik çözümler üretilebiliyor

Kırışan boyunlara ameliyatsız çare; Uzmanından tavsiyeler
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Kırışan boyunlara ameliyatsız çare; Uzmanından tavsiyeler


Estetik Plastik cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bülent Cihantimur, boyun estetiği için yapılabilecek, cerrahi teknikleri ve medikal uygulamaları anlattı. Yaşa bağlı olarak ya da sık kilo alıp vermeyle gelişebilen boyun estetiği sorunlarını, bölgedeki mevcut problemin derecesine göre kişiye özel çözümlerle giderildiğini ve ayrıca önleyici uygulamalarla oluşabilecek deformasyonu engelleyebildiklerini açıkladı. “ Boyun estetiği yüz estetiği ile bütün olarak düşünülmesi gereken bir konudur.

Yüz estetiğinin devamı niteliğindedir ve deformasyon eş zamanlı olarak gelişir. Eğer çok ileri derecede hindi boyun olarak tabir ettiğimiz sarkıklık, form kaybı veya aşırı derecede sarkma sorunu varsa, cerrahi bir müdahale olan boyun germe ameliyatı yapılır” diyen Op. Dr. Bülent Cihantimur, kliniklerinde uygulanan diğer boyun germe uygulamalarına ve ameliyatsız çözümlere de değindi.


Boyun güzelliğine ameliyatsız Örümcek Ağı Estetiği


Geçtiğimiz senelerin en favori ameliyatsız cilt gençleştirme tekniği olan Örümcek Ağı estetiğini boyun estetiğinde de kullandıklarını açıklayan Bülent Cihantimur, cerrahiye alternatif bu tekniğin önleyici ve tedavi edici avantajlarından faydalandıklarını söyledi ve ekledi: “Örümcek Ağı Estetiğinde, hastamızın boynundaki deformasyon derecesine uygun adette ip, ince uçlu iğnelerle bölgeye yerleştiriliyor. Aynen yüz bölgesinde olduğu gibi, boyunda da iplere reaksiyon veren cilt alt dokusu, kolajen, elastin ve fibroplast üretimini hızlandırarak, mevcut alanda gençleşme, gerginlik ve toparlanma sağlıyor. Boyun form kazanıyor ve oluşabilecek diğer sarkma sorunlarının da bu sayede önüne geçiliyor. Üstelik hastamız işlem sonrası sosyal hayatına hemen geçiş yapabiliyor.”


Medikal uygulamalarla boyun bölgesi form kazanabilir


Boyundaki mevcut estetik sorunlara yönelik olarak, farklı medikal uygulamaların da yapılabileceğini söyleyen Cihantimur, Ultherapy, Hyluronik asit içerikli mezoterapi, Secret ve PRP uygulamalarının boyun estetiği için son derece etkili işlemler olduğunu söyledi. Ayrıca, “ Boynu kesinlikle yüzden ayrı tutmamak gerekiyor, bu yüzden yüzünüze gösterdiğiniz önemi, boyun bölgesine de göstererek, birbirinin devamı olan bu alanı korumak, bakım yapmak çok önemli. Kliniklerimizde uygulanan ameliyatsız teknik ve uygulamalar, boynun genç kalmasını sağlar ve yıpranmasını önleyici tedbirler olarak, boyun güzelliğinin istikrarını tazeler” açıklamasında bulundu.
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