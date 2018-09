Kırklareli Devlet Hastanesi hizmette göz kamaştırıyor

Kırklareli Devlet Hastanesi, Başhekim Op. Dr. Camettin ATAM yönetiminde kaliteden ödün vermeden alanında eğitimli ve deneyimli ekibiyle hastalıklara meydan okuyor.

Haber: KEMAL KAÇMAZ

Kırklareli Devlet Hastanesi'nin yeni hizmet binasına geçiş sürecinde gece gündüz demeden bizzat işin başında bulunarak, her anın yakın takipçisi olan ve bugünlere gelmesinde büyük emeği bulunan Kırklareli Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Camettin ATAM yönetiminde verilen sağlık hizmeti vatandaşlardan takdir topluyor.

Hastanenin kârını iki katına çıkararak rekor kıran ve başarısıyla adından bahsettiren Başhekim Camettin ATAM'ı makamında ziyaret eden Skyturk Muhabiri Gazeteci Yazar Kemal KAÇMAZ, hastane yönetimi, projeler ve çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

HALKIMIZIN MUTLULUĞU BAŞARIMIZI GÜÇLENDİRİYOR

Deneyimli ve başarılı kadrolarla çalışmaktan ötürü onur duyduğunu ve Kırklareli'nde hizmet etmekten mutlu olduğunu belirten Başhekim ATAM, hasta ve hasta yakınlarından gelen mutlu ve övgü dolu sözlerin başarılarını güçlendirdiğini belirtti.

250 YATAKLI EK HASTANE MÜJDESİ

Başlangıçta 250 kişilik olan hasta yatak sayısının bugün 286'ya yükseldiğini ifade eden ATAM, 250 yataklı ek hastane binasının da yakında yapılacağının ve bununla birlikte kapasitenin arttırılmasının hedeflendiği müjdesini de vermiş oldu.

YENİ EMAR VE TOMOGRAFİ CİHAZLARI ALINACAK

Başhekim ATAM; uluslararası standartlarda tıbbi tanı ve tedavi hizmeti vermek için son model teknolojik cihazları kullandıklarını ve bu bağlamda en kısa zamanda son sistem emar ve tomografi çekim cihazlarının da satın alınarak hastaların hizmetine sunulacağını kaydetti., "Bilindiği üzere yıllarca Kırklareli insanı en ufak bir emar çekimi için Edirne Tıp Fakültesine yada özel hastanelere gitmek zorunda kalıyordu. Artık bunlar ortadan kalktı. Yeni alacağımız ek cihazlarımız ile bu kapsamda hastalar uzun günler beklemek yerine anında hizmete kavuşmuş olacak ve cihazlarımız 24 saat hizmet verecektir." dedi.

BİR MÜJDE DE KALP HASTALARINA

Müjde üstüne müjde veren Başhekim Camettin ATAM devamında şunları dile getirdi; Bugün devletimizi yöneten Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlığa verdiği değer Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi burada da en güzel hastaneyi inşaa ettirdi. Bu hastanenin biran önce açılıp hizmete sokulması için eve gitmediğim geceler oldu. Arabamın için de yattığım geceler oldu. Biran önce halkımızın hizmetine açalım diye. Bu arada önyargıyla yaklaşarak hastane yerini beğenmeyen bazı kesimler maalesef bugün bunun hayal kırıklığını yaşadılar. Bugün tam teşekküllü olarak, her branşta en iyi doktorlarımızla vatandaşlarımıza hizmet sunuyoruz. Belirttiğim üzere, "Bugün bu yetmez" deyip boş bulunan arazimize de 250 yataklı hastane ilave edilecek. Projesi bitti, onaylar verildi. İnşaatına başlaması kaldı.

Yeni yapılacak hastanemizde kalp hastalarına da müjde vermek istiyorum: Kalp anjiyolarının da yapılacağı bir hastane olacağız. Vatandaşlarımız bundan sonra anjiyo olmak için başka yerlere gitmek zorunda kalmayacak. Hastanemizde kalp ameliyatları da yapılacak. Ayrıca Onkoloji servisimizi de büyütüp kemotorapi uygulaması da yapılacaktır. Bunları Kırklareli insani için yapıyoruz. Her türlü ameliyatların yapılması mevcut hale getirilecektir. Hastanemizde özel olarak hasta olan ve bakacak kimsesi olmayana yatılı bakıyoruz. Acil servisimiz en hızlı ve titiz bir şekilde 7/24 hizmet veriyor. Kırklareli Üniversitesi ile Sağlık İl Müdürlüğü arasında yapılan protokol anlaşması ile Tıp Fakültesi öğrencileri bu yapılan yeni hastanede her türlü tıp eğitimi görecekler ve her türlü ameliyatları da yapabilecek.

KAPIM HERKESE SONUNA KADAR AÇIK

Tüm personelimizi vatandaşlarımıza karşı güler yüzlü hareket etmeleri için eğitim içi kurslar da veriyoruz. En ufak bir şikayete olanak vermeden hastalara en iyi hizmet sunulmaya devam edilecektir. Başhekim olarak her vatandaşımıza kapım sonuna kadar; sürekli açıktır. En ufak bir rahatsızlık duyan vatandaşlarımız bana gelebilirler. Bu makamlara oturmak için gelmedik. Daha kaliteli sağlık hizmeti verilmesini sağlamak için geldik. Görevini yapmayan personelin hakkında da gerekli işlemi yapacağız.

MEDYAYA SİTEM

Bu kadar güzel çalışmalarımıza rağmen bazı vatandaşlarımız doktorlarımız ve personelimizle ilgili şikayetleri büyütüp buradaki yerel gazete de haber yaptırıyorlar; bizi üzen budur. Haberi yapan gazeteci arkadaşlarda bunları araştırmadan haber yapıyor. Oysa haberi yapan gazeteci arkadaşlar bize gelse "Vatandaştan böyle bir şikayet geldi. Doğru mudur" diye sorsa çok daha faydalı olur. Ve anında konunun üzerine gitmiyorsam o zaman haber yapsınlar. Ama bunu yapmıyorlar.

HASTANE GELİRİ İKİ KATINA ÇIKTI

Daha önce eski hastanede verilen hizmette gelir 2 milyon liraydı. Ama bugün bu yeni hastanemizde gelirimizi iki katına yani 4 milyon liraya çıkarttık. Devletimizin yaptigi hizmet kurumlarında oturup maaş alma peşinde değiliz. Bu görevleri severek yapıyoruz. Daha güzel şeyler yapma peşindeyiz. Bunları hep vatandaşlarımızın sağlıklı yaşamaları için yapıyoruz. Bir kurumu karalamak çok kolay. Ama böyle yapıları hayata geçirmek yıllarca uğraş verildikten sonra meydana geliyor. Bu kurumları yükseltmek ve kaliteli hale getirmek bizlerin olduğu kadar kamu görevi ifa eden gazeteci arkadaşlarında sorumluluğundadır. Görevlerini yaparken araştırmadan haber yapmamalıdırlar. İnşallah bundan sonra yapılacak olanlar hep vatandaşlarımızın sağlığı için olmaya devam edecektir. Tüm doktor arkadaşlarım ve personelimiz, disiplinli ve güler yüzlü hizmet sunmaya devam edecektir." diye konuştu.