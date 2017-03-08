Light ürünlerle zayıflama mümkün mü?

Yaklaşan bahar ayları ve yaz mevsimi nedeniyle kilo vermek yine gündeme oturdu.Peki kilo vermek isteyenler ve diyet sürecinde olanlar daha az kalori alma düşüncesi ile sıklıkla light ürünlere yöneliyor. Light ürünleri tüketerek daha kolay zayıflamak ve yağ almayacağını düşünmek ise doğru değil. Light ürünler yağı ve şekeri azaltılmış olan ürünler olarak bilinse de bu tip ürünleri sık ve çok miktarda yemek de kalori alımına sebep oluyor ve diyet süreçlerini zora sokuyor.Light ürün etiketi ile piyasaya sürülen yiyecekler çoğu zaman vücuda yararlı olmayan mısır ve glikoz gibi maddelerin girmesine neden olur. Bu maddeler kan şekerini hızlı bir şekilde yükselterek daha fazla açlık hissine sebebiyet verir. Light ürün içeriklerindeki koruyucu maddeler de çoğu zaman vücuda zararlı yapıları ile ön plana çıkıyor.Bunun sonucu olarak Light ürünler yerine daha doğal ve az kalori içeren meyve ve sınırlı miktarda kuruyemiş gibi yararlı yağlara sahip ürünler tüketmek hem daha tok hissetmeye hem de sağlıklı beslenmeye yardımcı oluyor.Zayıflamada en önemli prensip alınan günlük kalorinin yakılan kaloriden daha az olmasıdır. Bu nedenle light ürünlerin doğrudan zayıflatmaya bir etkisi yoktur. Yapılan son araştırmalar da light ürün adı altında satılan yiyeceklerin zayıflama sürecinde herhangi bir etkisi olmadığını kanıtlıyor. Light ürünler yerine yağı belirli oranlarda azaltılmış yiyecekler kalori kontrolünde ve kilo yönetiminde daha etkili sonuçlar sağlıyor.Light ürünler doğal olmayan içerikleri ile sindirim sistemi ve bağışıklık sistemi üzerinde de iyi etkiler sağlamıyor. Bu sebeple light ürünler yerine lifli ve besleyici ama az kalorili ürünlere yönelmek zayıflamada daha yardımcı. Yoğurt, muz ve yulaf gibi besinleri light bisküvi ve kraker yerine tüketmek daha iyi sonuçlar alınmasını sağlıyor.Zayıflamaya yardımcı olan sık ve az yeme prensibini natürel besinlerde karşılamak ve zeytinyağı gibi doğal yağlar kullanmak da hem sindirim sistemini daha iyi çalıştırır hem de vücutta birikmiş olan yağların çözünmesini kolaylaştırır. Ceviz ve badem gibi sağlıklı yağlar içeren kuruyemişler de light ürünler yerine ara öğünlerde az miktarda tüketilebilir. Light çikolata paketleri yerine ise kakaosu yüzde 80'in üzerinde olan az miktarda bitter çikolata yemek tatlı isteğinizi bu süreçte sağlıklı bir şekilde gidermenize yardım eder.Hürriyet