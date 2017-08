Medicana'dan böbrek nakli olanlara ve diyaliz hastalarına bayram önerileri

- Medicana Çamlıca Hastanesi Organ Nakli Bölüm Başkanı ve Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Aydın: - "Kurban Bayramı'nda et tüketiminin makul ölçülerde kalması böbrek nakli olan hastalar için şarttır; çünkü yüksek proteinli beslenme normal böbrekleri dahi yorabilmektedir" - "Bu bakımdan protein alımına dikkat edilmeli günlük 200-250 gramdan fazla et tüketmemeye dikkat edilmelidir" - "Kurban Bayramı'nda diyaliz hastalarımızın tükettikleri et miktarına dikkat etmeleri gerekmektedir"