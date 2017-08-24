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Medicana'dan obezite ameliyatı sonrası sarkmalara çözüm önerileri

- Medicana International İstanbul Hastanesi Plastik, Estetik, Rekonstrüktif cerrahisi uzmanı Prof. Dr. Kutlu: - "Büyük ölçüde kilo kaybından ve özellikle de obezite ameliyatlarından sonra kişi ağırlık kaybetmiş olmaktan mutluluk duyacak iken bu kez de sarkmış ve çatlamış deri ve düzensiz yağ kitleleri ile kendini gösteren şeklini kaybetmiş bir vücut görünümü ile karşı karşıya kalır" - "Bu aşamada plastik cerrah devreye girecek; yüz, boyun, kollar, göğüsler, karın, kalçalar ve uyluklardaki olumsuz görüntüyü giderecek ve yeniden çekici bir vücut şekillendirmesi yapacaktır"

Medicana'dan obezite ameliyatı sonrası sarkmalara çözüm önerileri

- Medicana International İstanbul Hastanesi Plastik, Estetik, Rekonstrüktif cerrahisi uzmanı Prof. Dr. Kutlu: - "Büyük ölçüde kilo kaybından ve özellikle de obezite ameliyatlarından sonra kişi ağırlık kaybetmiş olmaktan mutluluk duyacak iken bu kez de sarkmış ve çatlamış deri ve düzensiz yağ kitleleri ile kendini gösteren şeklini kaybetmiş bir vücut görünümü ile karşı karşıya kalır" - "Bu aşamada plastik cerrah devreye girecek; yüz, boyun, kollar, göğüsler, karın, kalçalar ve uyluklardaki olumsuz görüntüyü giderecek ve yeniden çekici bir vücut şekillendirmesi yapacaktır"

24 Ağustos 2017 Perşembe 09:11
Medicana'dan obezite ameliyatı sonrası sarkmalara çözüm önerileri

İSTANBUL (AA) - Medicana International İstanbul Hastanesi Plastik, Estetik, Rekonstrüktif cerrahisi uzmanı Prof. Dr. Necmettin Kutlu, obezite cerrahisinin ardından vücutta oluşan sarkmaların giderilmesi konusunda tavsiyelerde bulundu.

Kilo kaybı sonrası sarkmış, çatlamış deri ve vücut şekillendirmeye ilişkin yazılı açıklama yapan Kutlu, büyük ölçüde kilo kaybından ve özellikle de obezite ameliyatlarından sonra kişinin ağırlık kaybetmiş olmaktan mutluluk duyacak iken bu kez de sarkmış ve çatlamış deri ve düzensiz yağ kitleleri ile kendini gösteren şeklini kaybetmiş bir vücut görünümü ile karşı karşıya kaldığına işaret etti.

Kutlu, bu aşamada plastik cerrahın devreye gireceğini; yüz, boyun, kollar, göğüsler, karın, kalçalar ve uyluklardaki olumsuz görüntüyü gidereceğini ve yeniden çekici bir vücut şekillendirmesi yapacağını dile getirdi.

Obezite cerrahisi sonrası vücut şekillendirme ameliyatı adaylarının kimler olduğuna ilişkin Kutlu, şunları kaydetti:

"Ağırlığınız en az 6 ay değişkenlik göstermemeli ve artık zayıflama beklentisi olmamalı. İyi sonuçlar için zayıflama programı sonrası iki sene kadar beklemelidir. Genel durumunuz iyi olmalı, diyabet ve kalp hastalığı açısından ilgili uzmanlıklardan onay alınmalıdır. Sigara içmemeli ve ameliyattan birkaç ay önce sigarayı bırakmış olmalısınız. Dengeli beslenme yapmalı ve protein ağırlıklı yiyecekler yemelisiniz. Gerçekçi beklentiler içinde ve sabırlı olmalısınız.

Her şeyden önce, beklentilerinizle ilgili plastik cerrahınızla ayrıntılı ve hatta birkaç kez görüşmeli, kafanızdaki soruları açığa kavuşturmalı ve aklınızda olgunlaştırmalısınız. Bu arada cerrahınızı tanıma, kendinizi tanıtma ve ifade etme fırsatı bulmuş olacaksınız. Ani ve fevri kararlar arzu edilmeyen sonuçlara yol açabilir."

Kutlu, bazen birkaç bölgenin aynı anda düzeltilebileceğini, ancak, bir bölgenin diğerini bir ölçüde de olsa sonuç açısından olumsuz etkileyebileceği için sıralamanın çok titiz bir cerrahi programlama ile belirlenmesi gerektiğine dikkati çekti.

Cerrah ile birkaç kez görüşmüş olmanın bunda çok katkısı olacağına değinen Kutlu, şu ifadeleri kullandı:

"Şekillendirme ve toparlama uygulanabilen bölgeler; yüz bölgesi, karın bölgesi, abdominoplasti, liposuction, meme ameliyatları, kol germe (brakioplasti), uyluk germe, alt vücut bölgesi kaldırılmasıdır (belt lipektomi)."

Kutlu, ameliyat izlerinin ince, gizlenebilir konumda ve az olması konusunda özen gösterildiğini, kalıcı olsalar bile solmaları için cerrahın önerilerde bulunacağını; hatta bazı döğme teknikleri ile örtülebileceğini belirtti.

Hastanın ameliyata iyi hazırlanması ve hastane bakım koşulları iyi olması durumunda, cerrah da titiz ve deneyimli ise genelde 10 güne kadar birçok girişimin iyileşmiş olacağını bildiren Kutlu, cerrahın önerilerinin çok dikkate alınması ve harfiyen yerine getirilmesi gerektiğine vurgu yaparak, bu durumda ciddi bir sorun yaşanmayacağını ifade etti.

Anahtar Kelimeler:
MedicanaObezite CerrahisiSarkma
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