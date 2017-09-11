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Medicana'dan pankreas kanseri uyarısı

- Medicana Bahçelievler Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Taşçı: - "Pankreas kanserinde ileri yaş, sigara, alkol kullanımı, yağlı-kızarmış yiyecekler, erkek cinsiyet ve siyah ırk büyük risk faktörlerinden"

Medicana'dan pankreas kanseri uyarısı

- Medicana Bahçelievler Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Taşçı: - "Pankreas kanserinde ileri yaş, sigara, alkol kullanımı, yağlı-kızarmış yiyecekler, erkek cinsiyet ve siyah ırk büyük risk faktörlerinden"

11 Eylül 2017 Pazartesi 12:04
Medicana'dan pankreas kanseri uyarısı

İSTANBUL (AA) - Medicana Bahçelievler Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Hasan Taşçı, pankreas kanserinde ileri yaş, sigara, alkol kullanımı, yağlı-kızarmış yiyecekler, erkek cinsiyet ve siyah ırkın büyük risk faktörlerinden olduğunu bildirdi.

Taşçı, pankreas kanserine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, pankreas kanserinin Türkiye'de son dönemde toplum olarak herkesin panik olmasına neden olduğunu, erken teşhis edildiğinde tedavinin mümkün hale geldiğini kaydetti.

Pankreas kanserinin teşhisi en zor konulan kanser türlerinden olduğunu, tanısının erken konulması hastanın daha uzun bir yaşam sürmesini sağladığını belirten Taşçı, pankreas kanserinde genetik faktörlerin yanında alkol, sigara kullanımı ve yağlı yiyecekler gibi çevresel faktörlerin de büyük rol oynadığını bildirdi.

Taşçı, "Pankreas, karın boşluğunda, midenin arkasında, oniki parmak bağırsağı ile dalağın arasında, bel omurlarının, aort ve vena kava gibi kalpten giren büyük damarların önünde yer alıyor. Pankreas, vücudun şeker metabolizmasında rol aldığı aynı zamanda protein sindiriminde de önemli rol oynar. Vücudumuzda geri planda kalıyor gibi görünmesine rağmen çok büyük görev üstlenen bir organımızdır." ifadelerini kullandı.


- "1 milyonluk bir nüfusta her yıl 110 yeni vaka"


Hasan Taşçı, pankreasın karın içindeki derin yerleşimi ve önünde bazı organların bulunmasının tanıda zorluğa neden olduğunu, hastalığın tanısının büyük bir kısmının ileri evrede konulduğunu bildirdi.

Pankreas kanserinde ileri yaş, sigara, alkol kullanımı, yağlı-kızarmış yiyecekler, erkek cinsiyet ve siyah ırkın büyük risk faktörlerinden olduğuna belirten Taşçı, şunları kaydetti:

"Dünyada ve Türkiye'de görülme sıklığını ele aldığımızda, 1 milyonluk bir nüfusta her yıl 110 yeni vaka görülmektedir. Pankreas kanserinin belirtileri hızlı kilo kaybı ile karında kitle-ağrı, gaz sancıları, bulantı ve kusma, koyu renkli veya kanlı idrar, karaciğer ve safra kesesinde büyüme, kaşıntı, varis, diyabet ve sırt ağrılarıdır. Pankreas baş kısmında bir kitle oluşursa, sarılık ortaya çıkar ve en erken teşhis edilebilenler de pankreas başı kanserleridir. Pankreasın baş kısmının kanserleri erkenden sarılıkla ortaya çıktığı için bu hastalar erken teşhis bakımından şanslı hastalardır. Tedavi yöntemleri arasında en etkili çözüm cerrahi müdahaledir. Kan tahlilleri, ultrasonografi ve bilgisayarlı tomografi ve MR gibi radyolojik yöntemler hastalığın tanısının konulmasında büyük faydalar sağlamaktadır."

Taşçı, kanser hastalıklarında ölüm listesinde pankreas kanserinin ilk sıralarda yer aldığını ve her kanser hastalığında olduğu gibi pankreas kanserinde de erken teşhisin hastanın ömrünün uzamasında en büyük rolü oynadığını vurguladı.


Anahtar Kelimeler:
MedicanaPankreas KanseriProf. Dr. Hasan Taşçı
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