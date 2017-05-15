Mucize gibi olay,beyin kanaması ile 5 gün dolaştı

48 yaşındaki pazarcı Hayrettin Tekin, şiddetli baş ağrısı şikayetiyle gittiği ilk hastanede ağrı kesici verilerek evine gönderilirken, 5 gün sonra başka bir hastaneye daha başvurunca beyin kanaması geçirdiği anlaşıldı. Acilen alındığı ameliyat sonrası sağlığına kavuşan Tekin’in doktoru Medical Park Gaziosmanpaşa Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Bozbuğa, bu tür durumlarda hastaların yüzde 20’si hastaneye bile varamadan kaybedildiğini, bu vakanın bir mucize olduğunu söyledi.Pazarcılık yapan, inşaatlarda çalışan, beş çocuk babası Hayrettin Tekin (48), geçtiğimiz günlerde kafasının içinde aniden çok şiddetli bir ağrı hissetti. Soluğu hastanede aldı ancak, Tekin’e ağrı kesici verilerek eve gönderildi. Günlerce kafasını yastıktan kaldıramayan ve baş ağrısı bir türlü geçmeyen Hayrettin Tekin, tekrar farklı bir hastaneye gitmesi sonucu ağır bir beyin kanaması geçirdiğini öğrendi.48 yaşındaki Tekin, başından geçenleri şöyle anlattı:‘5-6 senedir ensemden omuzlarıma kadar inen bir ağrı ve sertleşme var. Ama bu sefer yaşadığım bu şeylerden farklı olarak kafamın içinde ani ve patlamaya benzer bir ağrı hissettim. Tansiyonum, şekerim düştü sandım, kan ter içinde kaldım. İki saat evde hareketsiz bir şekilde dinlendim. Baktım ağrı hiç hafiflemiyor, hastaneye gitmeye karar verdim. Hastanede ağrı kesici verip eve yolladılar beni. Ama ağrım hiç azalmamıştı ve giderek de artıyordu. Gözümü açamıyordum. 5 gün sonra farklı bir hastaneye gitmeye karar verdim. Yapılan kontroller sonucu bilgisayarlı beyin tomografisinde subaraknoid kanama denilen bir beyin kanaması teşhisi kondu. Acilen yapılan tetkikler sonucunda beyin baloncuğunun patladığı ve kanama olduğu görüldü. Bunun üzerine, aynı gün ameliyata alındım. İki saat süren ameliyat sonucunda ise sağlığıma kavuştum” dedi.Hayrettin Tekin’in doktoru Medical Park Gaziosmanpaşa Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Bozbuğa şu bilgileri verdi:“Hastada anevrizma kanaması yani baloncuk yırtılmasına bağlı bir kanama saptandı. Baloncuğun yırtılmış olması, tekrar yırtılacağının da işaretiydi. Zaten ameliyat etmemizin en önemli nedeni tekrar kanamalara engel olmak için o baloncuğu kapatıp devre dışı bırakmaktı. Subaraknoid kanamalar, ağır bir beyin kanaması şekli. Karakteristiklerinden biri de hiçbir şekilde ilaca cevap vermemesi ve çok şiddetli bir şekilde devam etmesidir. Bu tür durumlarda hastaların yüzde 20’si hastaneye bile varamadan kaybedilir. Hayrettin Bey’in yaşadığı durum bir mucize.”Ameliyatta öncelikli olarak kanamaya yol açan anevrizmayı “klip” denilen mandalabenzer bir alet ile kapattıklarını belirten Prof. Dr. Mustafa Bozbuğa, “Kanamayı temizledik ve beyin damar ağacını gözden geçirdik. Ameliyat sonrasında ise yoğun bakım ünitemizde takip ve tedaviye devam ettik. Bir gün yoğun bakımda kalan Hayrettin Bey, şimdi sağlığına kavuştu, normal yaşamına devam edecek, kontrolleri devam ediyor” diye konuştu.• Ani, çok şiddetli, ağrı kesicilere yanıt vermeyen baş ağrısı, ensede sertlik• Göz etrafında ve/veya yüzde ağrılar,• Bilinç bozuklukları,• Vücudun bir tarafında kuvvet ve/veya duyu kaybı,• Konuşma bozuklukları,• Görme bozuklukları,• Göz hareketlerinde kısıtlanma ve bununla ilişkili olarak çift görme,• Yürüme bozuklukları,