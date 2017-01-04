Nörolojik rehabilitasyonda tedavi süreci

Vücut sağlığı ile alakalı olarak bilhassa belli başlı problemlerin ciddi dercede fiziksel etkinliği engellliyor olması bilinen bir durumdur.

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