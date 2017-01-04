Nörolojik rehabilitasyonda tedavi süreci

Bel fıtığı alanı, bedensel yapı üzerinde geçerli olan sağlık problemlerinin çözümü için önemli bir sayıda yöntem ve tekniği kullanır. Bu açıdan, problemlere sebep olan noktaların tespit edilmesi büyük öneme sahiptir. Negatif sonuçları meydana getiren bu sebepler, fizik tedavi ve rehabilitasyon etkinliklerinin de rotasını belirler. Böylece daha etkili bir tedavi süreci ortaya çıkar. Fizik tedavi ve rehabilitasyonsahasıda geçerli olan tedavi yöntemleri, bazı hastalıkların veya dışarıdan müdahaleler sonucu ortaya çıkmış sorunların etkisini ortadan kaldırmaya çalışır. Bu açıdan belirli bir çalışma sahasının varlığından da söz etmek mümkün hale gelir. Kemik, kas ve sinir formülasyonunda tedavi uygulama ve yöntemlerini kullanan alanın farklı birimler aracılığı ile çeşitli noktalarda da tedavi sağladığı bilinir.
Fizik tedavi alanında bulunan alt birimlerden biri de nörolojik rehabilitasyon etkinlikleridir. Nörolojik sistemde bulunan bazı hastalıkların tedavisi için gerekli olan tüm faaliyetler bu birim içinde bulunur. Enfeksiyon sebepli de olabilen,bazı hastalıkların tedavisinin yapıldığı bu birimde, felç sonrası etkiler ortadan kaldırılır.