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Sağlık:
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25 Mayıs 2017 Perşembe 21:47

Ölüm saçan ilaçlara operasyon: Bursa'da binlerce kutu toplatıldı

İlaçta alçak tezgah, Türkiye'ye girişi yasak olan, kullanımı ise sakıncalı bulunarak tüm hastanelere bildirilen binlerce kutu sağlıklız ilaç elegeçirildi.

Ölüm saçan ilaçlara operasyon: Bursa'da binlerce kutu toplatıldı
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Ölüm saçan ilaçlara operasyon: Bursa'da binlerce kutu toplatıldı

Vatandaş, sağlık, şifa ararken, ölümlere neden oluduğu iddia edilen binlerce kutu ilaca polis tarafından el konuldu.
Bursa'da vatandaşın sağlığını tehdit eden, ölümlere sebep olduğu iddia edilen ilaçların satıcılarına operasyon düzenlendi, 1 kişi gözaltına alındı

Bursa'da bir depoya yönelik yapılan operasyonda, ölümlere neden olduğu için yurda girişi yasak olan binlerce kutu vücut geliştirme ilacı ele geçirildi. Operasyonlar sırasında şüpheli bir kişinin sorgusu devam ediyor.

BİNLERCE KUTU İLAÇ ELE GEÇİRİLDİ

İstanbul Kaçakcılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kaçakçılık çetesini takibe aldı. Yapılan araştırmada çetenin önceki yıllarda bir çok vücut geliştirme sporcusunun ölümüne neden olduğu için yurda sokulması yasaklanan vücut geliştirme ilaçlarını yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirdiğini belirledi. Takip sırasında çetenin ilaçları gizlediği deponun adresi de ekipler tarafından belirlendi. Ölüm ilaçlarının saklandığı Bursa'daki depoya kaçakcılık ekipleri, operasyon yaptı. Yapılan aramada depoda satışa hazır halde binlerce kutu vücut geliştirme ilacına el konuldu. Polis, depo görevlisi bir kişiyi gözaltına aldı. Şüpheli sorgulanmak üzere İstanbul'a getirildi.

Polisin yaptığı baskında el koyduğu ilaçlar, İzmir ve İstanbul'da ölümlere neden olmuştu. Ölümler üzerine ilaçlrın yurda girişi yasaklanmıştı.

 
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