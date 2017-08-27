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Organlarıyla 5 hastaya umut oldu

Bursa'da beyin ölümü gerçekleşen 37 yaşındaki kadının karaciğeri, böbrekleri ve korneaları, 5 hastaya nakledilecek

Organlarıyla 5 hastaya umut oldu

Bursa'da beyin ölümü gerçekleşen 37 yaşındaki kadının karaciğeri, böbrekleri ve korneaları, 5 hastaya nakledilecek

27 Ağustos 2017 Pazar 12:19
Organlarıyla 5 hastaya umut oldu

BURSA (AA) - Bursa'da beyin ölümü gerçekleşen 37 yaşındaki kadının bağışlanan organları, 5 hastaya umut oldu.

Alınan bilgiye göre, bir hafta önce yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması sonucu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 2 çocuk annesi Elif Kovancı'nın (37) beyin ölümü gerçekleşti.

Bunun üzerine hastane yetkilileri, Kovancı'nın ailesiyle organ bağışı konusunda görüştü. Ailenin olumlu yanıt vermesiyle kadının karaciğeri, böbrekleri ve korneaları başarılı bir operasyonla alındı.

Karaciğer ve böbreklerden biri Uludağ Üniversitesi (UÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde, kornealar da Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde organ bekleyen hastalara nakledilecek. Diğer böbreğin nakli ise uygun hastanın belirlenmesinin ardından gerçekleştirilecek.

Türkiye Organ Nakli Koordinatörleri Derneği Başkanı ve hastanenin Organ Nakli Koordinatörü Dr. Yavuz Selim Çınar, gazetecilere yaptığı açıklamada, kadının ailesine bağışlarından dolayı teşekkür etti.

Çınar, "Merhumenin ailesi, yüce gönüllülük göstererek bağış yapmayı kabul etti. Öncelikle merhumeye Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz." dedi.

Ailenin bu kararı almasında, Kovancı'nın bir kuzeninin de kalp nakli için sırada beklemesinin etkili olduğunu anlatan Çınar, şöyle konuştu:

"Organ bağışı beklemenin ne kadar zor ve yıpratıcı bir süreç olduğunu yakından yaşamış bir aile. Bu acıyı bildikleri için tereddüt etmeden organ bağışında bulunarak 5 hastamıza hayat verecekler. Organ bağışında bulunan ailelere çok teşekkür ediyoruz. Kendi acılarını bir kenara bırakıp, bu bayram öncesinde organ bekleyen insanların umudu oldular."

Muhabir: Sergen Sezgin

Anahtar Kelimeler:
BursaOrgan BağışıTürkiye
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