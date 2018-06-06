Oruç, Diyabet Hastalarında Kalp Krizi Veya Felce Sebep Olabilir!
Okan Üniversitesi Hastanesi Endokrinoloji Uzmanı Prof. Dr. Adnan Gökçel, "Ramazan ayında diyabet hastalarında, uzun süreli açlık sonucu şeker yükselmesi, şeker düşmesi, şeker koması, tansiyon yükselmesi, kalp krizi ve felç riskinde artma gibi çeşitli istenmeyen durumlar ortaya çıkmaktadır. Hastalarımızın büyük çoğunluğu kendi bildikleri gibi davranarak oruç tutmaktadırlar. Doktor ve şeker hastası, hastalığın durumuna ve kullanılan ilaçlara göre buna beraber karar vermelidir" uyarısında bulundu.
Ülkemizde 7 milyon civarında şeker hastası bulunmaktadır. Ramazan ayında oruç tutmak isteyen diyabet hastalarının, bu bir aylık bu dönemde günde ortalama 16 saat aç ve susuz kalması gerekmektedir. Okan Üniversitesi Hastanesi Endokrinoloji Uzmanı Prof. Dr. Adnan Gökçel, oruç tutmak isteyen diyabet hastalarına önemli tavsiyelerde bulundu.
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İftarda Yenilen Öğünün Yarısı, 'Salata Veya Sebze Yemeği' Olmalı
Oruç tutması yasak olmayan hastaların ilaç tedavilerinin yeniden düzenlenmesi gerektiğini vurgulayan Gökçel, "Normal düzeyde egzersiz, olumsuz etkilemez, fakat ağır egzersizlerden kesinlikle kaçınılmalıdır ve mümkünse iftardan birkaç saat önce dinlenilmelidir. Gün içinde şeker ölçümü yapılarak sıkı takip edilmelidir. En önemli unsur, dengeli beslenmedir. Karbonhidratlı yiyecekler kesinlikle tek başına yenilmemeli ve toplam öğünün dörtte birinden fazla olmamalıdır. Çorba, pide, pilav, tatlı ve meyve peş peşe yenilerek vücuda karbonhidrat yüklemesi yapılmamalıdır. Şekerli içecekler ve meyve suyundan kaçınılmalıdır. Yenilen öğünün yarısı salata veya sebze yemeği, dörtte biri protein ve dörtte biri karbonhidrat ağırlıklı olmalıdır. Sıvı kaybını önlemek için bol su tüketilmelidir" dedi.