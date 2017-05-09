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Sağlık:
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09 Mayıs 2017 Salı 07:48

Prof.Dr. Sancar, Kanser hastalarını uyardı; Amerika'ya gelmeyin

Kanser illetinden kurtulmak için Avrupa ve ABD'ye giden vatandaşları uyaran Prof. Dr. Aziz Sancar 'Bu hastalıkla mücadelede bütün dünyada aynı yöntemler kullanılıyor. Aile desteğinden mahrum kalmayın' uyarısında bulundu

Prof.Dr. Sancar, Kanser hastalarını uyardı; Amerika'ya gelmeyin
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Prof.Dr. Sancar, Kanser hastalarını uyardı; Amerika'ya gelmeyin

Kanser hastalığının tedavisi için Amerika'ya gelen Türk vatandaşlarını uyaran Prof. Dr. Aziz Sancar 'Bu hastalıkla mücadelede bütün dünyada mücadele standart yöntemler uygulanır. Avrupa'da ve Amerika'da aynı yöntemler kullanılır. Kanserle mücadelede en önemli etken aile desteğidir, buraya gelince bu destekten mahrum kalıyorsunuz' dedi.

Türkiye’deki kanser hastalarına “Amerika’ya gelmeyin. Tedaviler standart” diyen Nobelli Prof. Dr. Aziz Sancar “Tedavide temel destek aile desteğidir buraya geldiklerinde aile desteğinden yoksun kalıyorlar” uyarısı da yaptı

Nobel Kimya Ödülü’nü 2015 yılında alan Mardinli bilim adamı Prof. Dr. Aziz Sancar, Amerika’nın Sesi Radyosu’na konuştu.  Savur’dan Amerika’ya ve oradan da Nobel ödülüne uzanan yaşam öyküsünü anlatan Sancar, şu anda kanser tedavisinde kullanılan ilaçlardan birinin etkisini artırmak konusunda çalıştıklarını da söyleyerek şu öneri ve uyarıda bulundu:

“Kanseri engellemek için vejetaryen yiyeceklerle besleniyorum. Günde 5-10 kilometre yürümeye çalışıyorum. Uykuyla aram iyi değil. Kanser hastalarına ‘Amerika’ya gelmeyin’ diyorum. Yapılan tedaviler standarttır. Amerika, Avrupa ve dünyanın her yerinde aynı tedavi tatbik ediliyor. Tedavide temel destek aile desteğidir, buraya geldiklerinde aile desteğinden yoksun kalıyorlar.”

‘REÇETEMİ MUSKA DİYE BAŞLARINA KOYARLARDI’

İstanbul’da tıp eğitimini bitirdikten sonra Savur’a bağlı Sürgücü Köyü’ndeki sağlık ocağında görev yapmaya başladığını anlatan Prof. Dr. Aziz Sancar şunları anlattı:

“Beni o kadar severlerdi ki onları muayene ettikten sonra reçete doldururdum, reçetemi başlarına muska diye koyarlardı. O zamanları özlüyorum, bana sorarsanız hayatımın en güzel dönemi Sürgücü Beldesi’nde doktorluk yaptığım dönemlerdi. Damda yatardık, Suriye’nin uzaktan iki şehrinin ışıklarını seyrederdik. Sabah ezan sesi ile uyanırdık.”
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