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Ramazan ayında estetik yaptıranlar arttı

Çok sayıda ünlü ismin başvurduğu popüler yüz gençleştirme yöntemi olan Space Lift uygulamasının Ramazan ayı içinde daha da arttığı bildiriliyor

Ramazan ayında estetik yaptıranlar arttı

Çok sayıda ünlü ismin başvurduğu popüler yüz gençleştirme yöntemi olan Space Lift uygulamasının Ramazan ayı içinde daha da arttığı bildiriliyor

25 Mayıs 2019 Cumartesi 22:38
Ramazan ayında estetik yaptıranlar arttı

Ramazan ayında estetik yaptıranlar arttı



Güzellik için bıçak altına yatanların sayısının, Ramazan ayı içinde daha da arttığı ortaya çıktı. Ramazan ayı ile birlikte yaz tatilini birleştiren Avrupalı kadınlar, Space Lift yöntemi ile 15 yıl önceki görünümlerine kavuşmak için sırada bekliyor. Yüzündeki yaşlı görünümden şikayetçi her kadının en az bir kere denediği cerrahi olmayan yöntemlerin yetersizliği nedeniyle artık kalıcı yöntemler yoğun ilgi görmeye başladı.


Kadına, 15 yıl önceki yüz görünüşünü vaat eden Space Lift yöntemiyle güvenli ve kalıcı sonuçlar almak mümkün. Space Lift yöntemini Türkiye'ye getiren Opr. Dr. Zekeriya Kul, bu uygulamadaki başarıları sonuçlar sayesinde Avrupalı kadınların ilgi odağı olduklarını söyledi.

Space Lift yöntemini Türkiye'de ilk kez uygulayan Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Zekeriya Kul, "Yüz estetiğinde etkili ve kalıcı bir sonuç elde etmek istiyorsak etkin bir cerrahi uygulamamız gerekiyor. Dünyada yüz germe operasyonlarında en çok tercih edilen ve yepyeni bir uygulama olan Space Lift, Avrupalılar tarafından büyük ilgi görüyor.

Ülkemize gelerek Space Lift uygulaması yaptıran birçok hastam oldu. Yüzümüzü estetik açıdan değerlendirdiğimizde alın, göz çevresi, orta yüz, alt yanak ve boyun bölgelerinde yaşlanmaya ait belirtiler ortaya çıkıyor.

Space Lift uygulamasında sarkmış olan dokuları, yeni keşfedilen güvenli boşluklar (space) içerisinde ilerleyerek eski bulunduğu yere taşıyıp, kalıcı olarak sabitliyoruz. Aynı zamanda bu bölgelerde önemli bir damar sinir yapısının bulunmaması ameliyatı hem daha güvenli hale getiriyor hem de daha hızlı bir iyileşme sürecinin yaşanmasını sağlıyor. Her şeyden önemlisi tam anlamıyla sarkmış olan dokular, genç yaşlarda bulundukları noktaya tekrar taşınmış oluyorlar ki bu yüzden natürel bir görünüm elde ediyoruz. Kişi bu uygulamayla kısa sürede en az 10-15 yıl önceki görüntüsüne kavuşabiliyor" dedi.

Anahtar Kelimeler:
Space LiftEstetikPlastik
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