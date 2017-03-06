Saç ekiminde skandal iddia; İlkokul mezunları bile klnik açtı

Saç ekimi konusunda dünyanın en ünlü kliniklerine sahip Türkiye, her yıl büyüyen sektörde, merdiven merkezler yüzünden bu şöhretin bedelini çok ağır ödeyebilir. Sahte saç ekim doktorlarının yanısıra, aralarında ilkokul mezunlarının da yer aldığı çok sayıda klnik sahibinin merdiven altı diye tabir edilen yerlerde yabancılara saç ekim hizmeti verdiği ortaya çıktı. İddia Doç. Dr. Hayati Akbaş, Türkiye'de 'saç ekim merkezi' diye bilinen yerlerin yüzde 50'den fazlasının merdiven altı yerler olduğunu belirtti. Saç ekim merkezi için gerekli şartların oluşturulmadan ve yeterli denetimden geçmeden hızla çoğaldığını belirten uzmanlar, vatandaşları da uyarıyor.
AİDS TEHLİKESİNİ UNUTMAYIN
Saç ekiminin Türkiye'de en fazla suistimal edilen cerrahi uygulama konularının başında geldiğini belirten Doç. Dr. Hayati Akbaş, "Saç ekimi kadar suistimal edilen ikinci bir konu yok. Çünkü konunun maddi boyutu çok farklı. Bu nedenden dolayı çok sayıda merdiven altı, çok sayıda illegal yasa dışı saç ekimi yapan merkez var Türkiye'de. Yerin adına saç ekimi merkezi diyor, kendine de saç ekimi uzmanı diyor, bunlarla ilgili web sayfaları hazırlıyorlar, sosyal medyadan reklamlar yapıyorlar. Fakat hiç biri estetik cerrah değil, hiçbiri sağlık elemanı değil. İlkokul mezunu, ortaokul mezunu, lise muzunu gençler bir yerlerde bunu öğrenip saç ekim merkezi açıyor. Güzel, parıltılı mekanlar yaparak makul fiyatlara insanları kandırıyorlar. İkna kabiliyeti yüksek elemanlarla çalışıp, kendilerinin doktor olduğunu karşılarındakilere inandırıyorlar. Lüks iş merkezlerinde hatta tanınmış hastanelerden oda kiralayarak saç ekimi yapıyorlar. Bu çok ciddi fakat takibi yapılamayan bir konu. Bunun devlet tarafından ciddi şekilde denetime tabi tutulması gerekir.
"UYGUNSUZ YERLERDE YAPILDIĞINDA İNSAN HAYATINI KABUSA ÇEVİREBİLİR"
İnsanların saç ekimi konusunda bilinçli davranması gerektiğini vurgulayan Akbaş, "Bir erkek saç dökülmesinden muzdaripse en iyi tedavi şekli saç ekimidir. Ama uygunsuz yerlerde yapıldığında insan hayatını kabusa çevirebilir. Bu yüzden dikkat edilmesi gereken husus mutlaka saç ekimini estetik plastik cerrahları tarafından estetik plastik cerrahi merkezlerinde veya hastanelerde yapılması gerekir. Çünkü saç ekimi estetik cerrahi uygulamadır" ifadelerini kullandı.
Akbaş Bu tür mekanlar illegal ve sağlık açısından tehlikeli yerler. Türkiye'de saç ekim merkezi diye bilinen yerlerin yüzde 50'den fazlası merdiven altı yerler. Bu tür yerlerde yapılan saç ekimi uygulamalarında AİDS başta olmak üzere birçok hastalığın insanlar arasında yayılmasına neden olabilecek ciddi bir tehlike. Önümüzdeki dönemlerde bunun çok ciddi sonuçları ortaya çıkabilir" şeklinde konuştu.
Saç ekimi konusunun suistimal edildiğini belirten Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hayati Akbaş, Türkiye'de 'saç ekim merkezi' diye bilinen yerlerin yüzde 50'den fazlasının merdiven altı yerler olduğunu belirterek, "İlkokul mezunu, ortaokul mezunu, lise mezunu gençler bir yerlerde bunu öğrenip saç ekim merkezi açıyor" dedi.
Özellikle erkeklerde saç dökülmesi ve kelliğin çok ciddi bir estetik bir problem olduğunu belirten Doç. Dr. Hayati Akbaş, bazı erkeklerde saç dökülmesinin 16-17 yaşında başladığını ifade etti.
Doç. Dr. Hayati Akbaş, "Saç dökülmesi bazen o kadar hızlı ilerler ki çocuklar lise de üniversite de okula gitmek istemez. Çünkü saç dökülmesi sadece fiziksel bir kusur olarak kalmıyor aynı zamanda kişinin psikolojisini de çok ciddi bir şekilde etkiliyor. Saçı döküldüğü için okula gitmek istemeyen, evlenmek istemeyen ve özgüven eksikliği duyan erkekler geliyor bize. Kelliğin tedavisindeki geçerli tek yol saç ekimidir. Bu gün Türkiye'de erkeklerde yapılan en fazla estetik uygulama saç ekimidir. Saç ekimi konusunda Türkiye en önemli merkezlerden birisidir. Dünyanın her yerinden insanlar saç ektirmek için Türkiye'ye geliyor. Türkiye'de hem başarılı hem de uygun fiyatlarda saç ekimi yapılıyor" diye konuştu.