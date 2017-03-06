Saç ekiminde skandal iddia; İlkokul mezunları bile klnik açtı

Dünyanın en iyi saç ekim merkezleri ile uluslararası üne kavuşan Türkiye, sağlıksız şartlarda açılan, hatta ilkokul mezunlarının kurup işlettiği klinikler yüzünden zor durumda kalabilir!

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