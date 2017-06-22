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Sağlık:
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22 Haziran 2017 Perşembe 14:05

Sağlık Bakanlığı askerleri zehirleyen şirketten yemek alıyor

Manisa'da binlerce askeri bozuk gıda maddeleri ile zehirleyen Rota Yemekçilik hakkında Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı ön rapor açıklandı. Ancak işin tuhaf yanı Sağlık Bakanlığı kendi raporuyla suçladığı şirketten yemek satın alıyor.

Sağlık Bakanlığı askerleri zehirleyen şirketten yemek alıyor
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Sağlık Bakanlığı askerleri zehirleyen şirketten yemek alıyor


Sağlık Bakanlığı tarafından Manisa'da zehirlenen askerlerle ilgili hazırlanan raporda Rota Yemekçilik tarafından dağıtılan yemeklerden kaynaklandığı açıklandı. Aynı şirket, Aralarında Ankara ve İstanbul'un en büyük hastaneleirin de bulunduğu Sağlık Bakanlığı'na bağlı çok sayıda kuruma hala yemek veriyor. Şirket, Sağlık Bakanlığı kuruluşlarını resmi internet sitesinde hala referans olarak gösteriyor...

BAKANLIK RAPORUNDA ŞİRKET SUÇLU BULUNDU

Sağlık Bakanlığı'nca, Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'ndaki gıda zehirlenmesi şüphesiyle ilgili ön incelemenin tamamlandığı, klinik bulgular, hastalardan alınan örnekler ve epidemiyolojik analiz sonuçlarına göre olayın bir besin zehirlenmesi olduğunun tespit edildiği bildirildi.

"PİŞİRİLME SÜRECİNDEKİ HAZIRLIK AŞAMASINDAN KAYNAKLANDI"

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "(Kışladaki gıda zehirlenmesi şüphesi) Kamera kayıtlarından da elde edilen veriler ışığında yapılan değerlendirmede, olayın besinlerin pişirilme sürecindeki hazırlık aşamasından kaynaklandığı belirlenmiştir." denildi.
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