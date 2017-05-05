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Sağlık:
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05 Mayıs 2017 Cuma 20:14

Sağlık Bakanlığı niyahet uyandı; Sahte estetikçi için suç duyurusu

Sahte doktorların, uzmanların cirit attığı Türkiye'de, halkın sağlığını emanet ettiği Sağlık Bakanlığı, gazetelerde TV kanallarında günlerdir gündemde olan sahte estetikçiler için 1 hafta sonra uyandı.

Sağlık Bakanlığı niyahet uyandı; Sahte estetikçi için suç duyurusu
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Sağlık Bakanlığı niyahet uyandı; Sahte estetikçi için suç duyurusu

Kendini doktor olarak tanıtan sahte uzman kuaför Soner G.'nin kurbanları hukuk mücadelesi başlatırken, halkın sağlığıyla oynanmasını uzaktan izleyen Sağlık Bakanlığı da bir hafta sonra kendine geldi. Sağlık Bakanlığı da sahte doktor hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.
Öte yandan Adana'da benzer sahte estetikçilerin bulunup bulunmadığı hakkında il sağlık müdürlüğünün ne yaptığı konusunda ise henüz bilgi yok..

KURBANLAR HUKUK MÜCADELESİ BAŞLATTI

Sağlık Bakanlığı, Adana'da kendini 'doktor' olarak tanıtan kuuför S.G.'nin dudaklarına kalıcı dolgu yaptırıp mağdur ettiği kadınların şikayetçi olduğu olayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:
"Son günlerde medyada 'Adana'da Sahte Estetik Uzmanının Mağdurları Artıyor' ve 'Sahte Estetik Uzmanı Mağdurları' başlıklı haberlerin yer alması üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek görülmüştür. Söz konusu haberler vasıtasıyla Adana’da internet üzerinde kendisini medikal estetik uzmanı olarak tanıtan ve asıl mesleği bayan kuaförü olan bir kişinin bazı vatandaşlarımıza dudak dolgusu ve botoks uygulaması yaptığı ortaya çıkmıştır. Bilindiği üzere botoks ve dermal dolgu işlemleri sadece uzman tabipler ile medikal estetik sertifikasına sahip hekimler tarafından yalnızca sağlık kuruluşlarında yapılabilmektedir. Kuaför, güzellik uzmanı ya da estetisyenlerin bu tür tıbbî işlem olarak nitelendirilen işlemleri yapmasına izin verilmemektedir. Yine kanunlarımıza göre 'Diploması olmadığı hâlde, menfaat temin etmek amacına yönelik olmasa bile, hasta tedavi eden veya tabip unvanını takınan şahıs iki yıldan beş yıla kadar hapis ve bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır' hükmü düzenlenmiştir. Yaşanan son olaylarla ilgili olarak; kendisini estetik uzmanı olarak tanıtarak, evinde bazı vatandaşlarımıza botoks işlemi yaptığı iddia edilen kuaför Soner G. hakkında Adana Valiliği İl Sağlık Müdürlüğümüz kanalıyla Adana Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Konu Bakanlığımızca takip edilmektedir."



 
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