Sağlıklı beslenme işitme kaybını önlüyor

Yanlış beslenme kalbi besleyen damarlardaki gibi kulak içi kılcal damarlarda da tıkanmalara yol açabiliyor. Araştırmalar, doğru besin takviyelerinin işitme kaybını önlediğini gösteriyor. Uz. Dyt. Nilay Keçeci Arpacı, işitme sağlığını destekleyen besinler hakkında bilgi verdi.

İŞİTME SAĞLIĞINIZ İÇİN SALATANIZ POTASYUMDAN ZENGİN OLSUN

Kulağın duyduğu sesleri beynin ses olarak yorumladığı elektriksel dürtülere dönüştüren sıvı, zengin bir potasyum kaynağına bağlıdır. Bu sıvı ise kişi yaşlandıkça maalesef azalır. Bu nedenle sağlıklı duymak için potasyum çok önemli bir mineraldir. Patates, kuru fasulyesi ıspanak, kuru üzüm, kayısı, kuru erik, hurma, incir, avokado, muz, kavun, portakal, domates, yoğurt ve süt gibi besinler potasyum kaynaklarıdır. Her birini eşit düzeyde beslenme planına eklemek gerekir. Ara öğün ve yemeklerde salatalarınızı potasyumdan zengin tutarak bu açığınızı kapatabilirsiniz.

KULAK ENFEKSİYONLARINA KARŞI ÇİNKO İÇEREN BESİNLER

Sağlığımız için hayati öneme sahip olan çinko, bağışıklık sistemini güçlendiren, hücre büyümesi ve iyileşmelerden sorumlu bir mineraldir. Son yapılan araştırmalar da çinkonun sinir sisteminin gelişmesi üzerine oldukça etkili olduğunu göstermektedir. Özellikle bağışıklık sistemini güçlendirerek kulak enfeksiyonlarına neden olan mikropları önleme açısından oldukça yararlıdır. Bazı çalışma sonuçları kulak çınlamasının tedavisinde de faydalı olduğunu öne sürmektedir. Hindi eti, kuzu eti, dana eti, sarımsak, yumurta sarısı, kabak çekirdeği, yer fıstığı, dana karaciğeri, ıspanak, beyaz mantar, kakao, bezelye, susam, fasulye ve barbunya çinko açısından oldukça zengin besinlerdir.





FOLİK ASİT İŞİTME KAYBINI ENGELLİYOR

Yeşil yapraklı sebzeler, brokoli, lahana, tam tahıllar, bamya, kuşkonmaz, sığır karaciğeri, fasulye, mantar gibi folik asitten zengin besinler işitme sağlığı açısından tüketilmesi gereken besinlerdir. Folat ya da B9 vitamini olarak da bilinen folik asit; vücudun tüm biyolojik olaylarında yer alan DNA ve kan hücrelerinden alyuvar oluşumu, hücre büyümesi ve yenilenmesi, kas yapımı için önemli bir vitaminidir. Folik asit içeren besinler daha fazla kırmızı kan hücresi oluşturma, işitme kaybını önleme konusunda etkilidir. Vücutta iyi bir dolaşım olursa, iç kulaktaki hücreler de sağlıklı bir şekilde çalışır. Folik asit eksikliğinde hücreler yeterli şekilde bölünemez. Sinir sisteminin gelişmesinde oldukça önemli bir rolü olan folik asit, özellikle hamilelik sürecinde bebeklerin beyin sağlığının gelişmesi için de önemli fonksiyonlar üstlenir.





MAGNEZYUMDAN ZENGİN BESLENİN DAHA İYİ DUYUN

Kemiğin yapısına katkıda bulunmaktan protein sentezine, hücrelerin içinde enerji üretiminden genetik şifreleri taşıyan DNA’nın sentezine kadar pek çok konuda görev alan magnezyum, ayrıca kasların kasılması, sinir hücrelerindeki veri iletimi ve hatta kalbin normal düzende çalışması için de gereklidir. Kalsiyum ayrıca potasyum, çinko gibi minerallerin seviyelerini korumaya da yardımcıdır. Sinirlerdeki elektrik yükünü azaltmaktır. Yani sinirler işledikçe oluşan gerilim magnezyum sayesinde boşaltılır. Baklagiller, siyah fasulye, ceviz, fındık, fıstık, badem, tam buğday, diğer tahıllar, patates, yoğurt, incir, muz, hurma gibi magnezyumdan zengin besinler tüketilebilir.





