Sağlıklı dişlere sahip olmanın 10 altın kuralı

Güzel ve sağlıklı dişlerin, estetik avantajlarının yanı sıra genel vücut sağlığımıza da olumlu etkisi olduğunu vurgulayan Bakırköy Hospitadent Diş Hastanesi Başhekimi Dt. Selma Kurtoğlu,diye konuştu.Bakırköy Hospitadent Diş Hastanesi Başhekimi Dt. Selma Kurtoğlu, ağız ve diş bakımında sağlıklı dişlere sahip olmak için 10 altın kuralı sıraladı.1-) Sabah ve akşam dişleri fırçalamak, diş ipi kullanmak ve ağız gargaraları ile dişlerin detaylı tamtemizliğini yapmak.2-) Dengeli beslenme ağız ve diş sağlığı açısından oldukça önemlidir.3-) Fındık, ceviz gibisert besinler dişlerle kırılmamalıdır.4) Havuç, elma gibi lifli ve çok sert besinleri yemek bir nevi diş fırçası görevi üstlenerek, dişleri temizler ve güçlendirir.5) Şeker,çikolata lokum gibi gıdalardan sonra dişlerin özellikle fırçalanması veya bol su ileçalkalanması gerekmektedir.6) Özellikle çocukluk çağında dişlerin çıkması ile birlikteazı dişlere fissürörtücü uygulanması çürükleri önlemektedir.7) Şekersiz sakız çiğnemek dişlerin temizlenmesine yardımcı olur.8) Asitli içecekleryerine doğal meyvesularıveya maden suları tercih edilmelidir.9) Düzenli diş hekimine giderek, belirli aralıklar ile panoramik röntgen çektirerekçürük kontrolü yapılmalıdır.10) Flor uygulaması ile dişleri güçlendirmektedir.