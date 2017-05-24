Sağlıklı oruç için, bunlara dikkat edin

Ramazan ayına sayılı günler kala beslenme uzmanları sağlıklı bir oruç için önerilerde bulunuyor. Bu yıl 17 saati bulan oruç tutma süresi nedeniyle iftar ve sahur öğünleri ile sıvı tüketiminin önemine dikkat çeken Sodexo Entegre Hizmet Yönetimi Sağlıklı Yaşam Yöneticisi Diyetisyen Sibel Mumcu da iftarda uzun bir açlık sonrası yemek yenileceği ya da gece uyanıp sahurda bir öğün tüketileceği için, bu öğünlerde seçilecek besinlere dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi.Sibel Mumcu,diye konuştu.Sibel Mumcu, sağlıklı bir Ramazan için şu önerilerde bulundu;İftara hafif yiyeceklerle (çorba gibi) başlayın, sonra ızgara beyaz et, sebze yemekleri, salata, meyve, yoğurt gibi ağır olmayan seçeneklerle öğünü tamamlayınKızartma-kavurma yemekleri yerine daha hafif olan, haşlanmış, fırında veya ızgarada pişirilmiş yemekleri tercih edin,Artan tatlı isteğini karşılamak için ağır hamur tatlıları yerine meyveli veya sütlü tatlıları tercih edin,Yiyecekleri iyi çiğnemenin hem doygunluk hissini arttıracağını hem de sindirimi kolaylaştıracağını unutmayınBu dönemde sıvı tüketimini atlamayın iftar ve sahur arasında günlük su ihtiyacınızı aldığınızdan emin olun.Ramazan ayında uzun süre aç kalmanın, özellikle sahura kalkmadan akşam yemeği ile oruç tutmanın vücudun fizyolojik dengesini bozacağına değinen Mumcu, “Sahurda yenilen yemek, hem aç kalınan süreyi kısaltır hem de metabolizmayı dengeler. Sahurda hafif fakat tok tutan yiyecekler tercih edilmelidir. Protein içeriği fazla olan gıdalar yumurta, süt, yoğurt, peynir gibi gıdalar tercih edilebilir. Çünkü bu gıdalar midenin boşalma süresini uzatarak acıkmayı geciktirirler. Aşırı baharatlı ve tuzlu yiyeceklerden de kaçınılmalı, bol sıvı alınmalıdır. Su, mutlaka içilmelidir. Bununla birlikte sahurda yemek yemeden sadece su içerek oruç tutmak da doğru değildir. Uzun süren açlık, yorgunluk, dikkatte azalması ve baş ağrılarına neden olabilir’ diye konuştu. Mumcu, oruç tutmanın bir zayıflama yöntemi olarak görülmemesi gerektiğini hatırlattı.