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Sağlık:
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04 Mayıs 2017 Perşembe 20:39

Sahte estetikçi faciası; Kurbanların sayısı artıyor

Sahte estetik uzmanı Soner G.'nin Adana'daki kurbanlarının sayısı artıyor. Merve Keleş adlı hemşireyi acılar içinde kıvrandıran sahte estetikçi Soner G. ise elini kolunu sallaya sallaya geziyor..

Sahte estetikçi faciası; Kurbanların sayısı artıyor
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Sahte estetikçi faciası; Kurbanların sayısı artıyor


Hemşire Merve Keleş, Z.U ve şimdi de, Celal Sel ile eşi Güllü Sel. Gerçek mesleği kuaför olan Soner G. adlı dolandırıcının kurbanı olanların sayısı artarken, o elini kolunu sallayarak geziyor. Kurbanlarını acı içinde kıvrandırdığı maddenin adını bir türlü söylemeyene, iddiaları ise "Bana kumpas kurdular, iftira atıyorlar" diyerek kabul etmeyen sahte estetikçi Soner G. hakkında nasıl bir yasal işlem yapıldığı ise tam olarak bilinmiyor. Adana'da sahte estetikçinin kurbanlarının sayısının artmasından endişe edilirken, ne Sağlık Bakanlığı, ne de polis her hangi bir işlem yapamıyor..

KURBANIYLA ORTAK GÜZELLİK MERKEZİ AÇMAK İSTEMİŞ

Adana'da internette kendisini estetik uzmanı olarak tanıtan bayan kuaförüne dudak silikonu ve botoks yaptıran kişilerin sayısı artmaya devam ediyor.

Merve Keleş ile Z.U.'nun ardından Celal ve Güllü Sel çiftininde dudak dolgusu ve botoks yaptırdığı ortaya çıktı. Evli çift, "Bize kendisinin estetik uzmanı olduğunu söyledi ve çok ikna edici konuştu. Hatta güzellik merkezi açmayı bile teklif etti. Bunun için çalışma yapıyorduk bu olaylar çıktı da vazgeçtik" dedi.

SOSYAL MEDYADAN CANLI YAYIN

Yaklaşık 1 ay önce arkadaşı aracılığıyla internette kendisini estetik uzmanı olarak tanıtan bayan kuaförü Soner G. ile tanışıp dudağını kalınlaştırmak için kalıcı dolgu işlemi yaptıran hemşire Merve Keleş (22), kullanılan madde yüzünden dudakları şişince Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi Plastik Estetik Cerrahi Kliniği'nde tedavi altına alındı.

Merve Keleş'in yanı sıra Z.U. isimli bir genç kızın da dudaklarındaki aynı şikayetten dolayı tedavi altına alındığı öğrenildi.  Bunların üzerine sosyal medyada takipçi sayısı fazla olan Celal Sel (38) ve Güllü Sel (32) çiftinin de Soner G. ile yaklaşık 1 ay önce kendi evlerinde İnstagram'dan canlı yayınladıkları bir botoks ve dudak silikonu operasyonu yaptığı görüntüler ortaya çıktı.

GÜLLÜ SEL: "İLK DEFA BU KADAR ACI ÇEKTİM"

Görüntülerin yayılması üzerine kendilerinin de kandırıldığını söyleyen Güllü Sel, şunları kaydetti: "İlk kendisi takipçi sayım fazla olduğu için bana sosyal medyadan mesaj attı. Bir doktorun yanında çalıştığını ve botoks ile silikon işlemi yaptığını söyledi. Kendisini Medikal Estetik Uzmanı olarak tanıttı bana. Dolayısıyla kendisi ile tanıştık ve bir yerde oturup kahve içtik. Adana'da takipçi sayım çok fazla olduğu için bunu canlı yayınla yapmak istediğini söyledi ve bende yardım etmek için kabul ettim. Evime geldi eşim evdeyken. Dudak dolgusu yaptı bana ve canlı şahitlerim var hep. 1 hafta sonra dudak dolgumun eriyeceğini söyledi daha öncesinde ki yaptırdığım dolgulardan dolayı. 1 hafta sonra da kalıcı olarak dudak dolgusu yapacağını söyledi ve bu şekilde yaptık.
Samimi olduk. Evimize girip çıktı. Eşime botoks yapmak istedi ve yaptı. Botoks olmadı ama. Sadece iğneler batırıp çıkarttı. Benim dudaklarım çok zor iyileşti Merve kadar kötü olmadı 5 defa iğne batırdı bana. Yıllardır dudak dolgusu yaptırıyorum ve ilk defa bu kadar acı çektim. Bir kaç gün dışarı çıkamadım doktor maskesi kullandım. Yara döktü enfekte oldu. Bir şekilde tedavi ettim doktor çevremle ama şuan hala dokunduğumda acılar hissediyorum. Yaralar çıkıyor hala. Merve'nin gittiği doktorlara bende gideceğim. Kendisi ne madde kullandığını söylemiyor çünkü."
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