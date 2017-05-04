Sahte estetikçi Soner'in yeni mağduru ortaya çıktı

Sahte estetik uzmanı Soner G'nin tek kurbanının hemşire Merve Keleş olmadığı ortaya çıktı. Yeni kurbanın ise bin TL karşılığında yaptıdığı slikon dolgular yüzünden enfeksiyon kaparak tedavi altına alandığı belirlendi.

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