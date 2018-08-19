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Seyahat hastalıklarına karşı alınabilecek 8 önlem

Anadolu Sağlık Merkezi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Elif Hakko, "Tatillerde turist ishali nedeniyle birçok insan doktora başvuruyor. Turist ishalinin yanı sıra sıtma, sarıhumma, kolera, hepatit A ve B, tifo, zatürre ve gribe dikkat edilmeli" dedi.

Seyahat hastalıklarına karşı alınabilecek 8 önlem

Anadolu Sağlık Merkezi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Elif Hakko, "Tatillerde turist ishali nedeniyle birçok insan doktora başvuruyor. Turist ishalinin yanı sıra sıtma, sarıhumma, kolera, hepatit A ve B, tifo, zatürre ve gribe dikkat edilmeli" dedi.

19 Ağustos 2018 Pazar 09:52
Seyahat hastalıklarına karşı alınabilecek 8 önlem

Seyahat hastalıklarına karşı alınabilecek 8 önlem
 

9 günlük bayram tatili başladı. Tatilin sağlıklı tamamlanması için alınması gereken önlemler olduğunu vurgulayan Anadolu Sağlık Merkezi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Elif Hakko, "Tatillerde turist ishali nedeniyle birçok insan doktora başvuruyor. Turist ishalinin yanı sıra sıtma, sarıhumma, kolera, hepatit A ve B, tifo, zatürre ve gribe dikkat edilmeli" dedi. Kronik hastalığı bulunanlara ve alerjisi olanlara özellikle uyarılarda bulunan Doç. Dr. Elif Hakko, tatilde alınabilecek 8 önlemi şöyle sıraladı:

Diyabet, kalp, kanser gibi kronik hastalığı olan kişiler riskli gruba dahildirler. Aynı şekilde hamileler de diğer kişilere göre daha fazla risk taşırlar. Seyahate çıkacak kişinin düzenli kullandığı ilaçlar varsa seyahatten önce bu ilaçlar mutlaka gözden geçirilmeli.

 

Akla gelen en sık enfeksiyonlar turist ishali, sıtma, sarı humma, kolera, hepatit A ve B, tifo, zatürre, griptir. Gidilecek lokasyona göre gerekli aşılar yaptırılmalı. Aşıların seçilmesi seyahat edilecek ülkeye, kişinin bağışıklık durumuna, daha önce yapılmış aşılarına, eğer enfeksiyon edinilirse ciddiyetine, aşının kendisinin yapacağı yan etkilere göre yapılır.

 

Tatile gidecek kişinin varsa alerjisi olan ilaçları bir liste haline getirilerek yanında bulundurmalı.

 

İshalden korunmak için eller sıkça yıkanmalı, kapalı şişelerdeki sular tercih edilmeli. Musluk suyu ve musluk suyundan yapılmış buzlu içecekler içilmemeli ve paketsiz açıkta yiyecekler ve deniz ürünleri, pişmemiş etler, soyulmamış meyveleri soslar, salatalar gibi riskli olabilecek yiyeceklerden uzak durulmalı.

 

Güvenli olmayan yerlerde dövme, akupunktur ve piercing yaptırmak Hepatit B, C AIDS gibi kanla bulaşan hastalıkların görülme oranını arttırır. İğnelerin tek kullanımlık olmasına dikkat edilmeli.

 

Gebeler için en uygun seyahat gebeliğin 3-6 ayı arasıdır. Gebelerin kayak, dalma, su kayağı gibi sporları yapmaları sakıncalıdır. Gebeler ve emziren kadınlar her ilacı rahatlıkla kullanamayacakları için ilaç seçiminde dikkatli olmak gerekir.

 

Uzun yolculuklarda uzun süreli hareketsizliğe bağlı bacaklarda pıhtılaşma yaygın görülen bir sorundur. Özellikle yaşlı, kalp veya şeker hastası kişilerde bu duruma rastlanır ve bu kişilere de pıhtılaşmayı önleyen ilaçlar verilir.

 

Araç tutması ve jet lag da sıklıkla görülen ve seyahat kalitesini azaltan sorunlardır. Araç tutması olan kişiler için yolculuk öncesi alabilecekleri ilaçlar mevcuttur.

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