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Sezeryan sırasında unutulan gazlı bezler 6 ay sonra çıkarıldı

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gelen Şule Ayşe Erhan adlı genç kadın, 6 ay önce sezaryen sırasında karnında sargı bezi unutulduğu ortaya çıktı.

Sezeryan sırasında unutulan gazlı bezler 6 ay sonra çıkarıldı

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gelen Şule Ayşe Erhan adlı genç kadın, 6 ay önce sezaryen sırasında karnında sargı bezi unutulduğu ortaya çıktı.

24 Mart 2018 Cumartesi 01:08
Sezeryan sırasında unutulan gazlı bezler 6 ay sonra çıkarıldı

Sezeryan sırasında unutulan gazlı bezler 6 ay sonra çıkarıldı

İzmir'de karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran Şule Ayşe Erhan, sancıların 6 ay önce sezaryen sırasında unutulan gazlı bezlerden kaynaklandığı tespit edilince yeniden ameliyata alındı

Kiraz ilçesine ailesini ziyaret eden Erhan (36), artan karın ağrıları üzerine sağlık memuru ağabeyi Halil Karakulak ile Ödemiş Devlet Hastanesine gitti. Üroloji servisinde böbrek taşı şüphesiyle muayene edilen Erhan'ın karnında yapılan ultrason ve tomografi sonucunda 2 yabancı cisim tespit edildi.

AA'nın haberine göre, Genel Cerrah Adem Yücel tarafından ameliyata alınan Erhan'ın karnından 2 gazlı bez çıkarıldı. Erhan'ın 6 ay önce İzmir Tepecik Araştırma Hastanesinde sezaryenle ikinci çocuğunun doğumunu gerçekleştirdiği öğrenildi.

Ağabey Karakulak, sezaryen sırasında gazlı bezlerin unutulduğunun ortaya çıktığını belirtti.

Kardeşinin bir süre daha hastanede müşahede altında kalacağını aktaran Karakulak, "Şu an için önceliğimiz kardeşimin bir an önce sağlığına kavuşması. Kardeşimi hastaneden çıkardıktan sonra bu ihmali yapan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunacağız." dedi.

İzmir İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur ise hastanın durumunu yakından takip ettiklerine dikkati çekerek "Ameliyatın ardından hastamızın genel sağlık durumu gayet iyi. Serviste tedavisine devam ediliyor. Hastamızın doğumdan sonra karnında unutulan gazlı bezlerle ilgili soruşturma başlatacağız." diye konuştu.

Son Güncelleme: 23.03.2018 22:46
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