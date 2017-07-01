Sıcak uyarısının ardından sokaklar sahiller boşaldı

TAKSİM'DE YUMURTALI SICAKLIK DENEYİ YAPTI

TAKSİM MEYDANINDAKİ DERECE 43 DERECEYİ GÖSTERDİ

10 AYLIK EGE BEBEK DE SERİNLEMEK İÇİN BOĞAZDA

SOKAKLAR BOŞ KALDI AVM'LER DOLDU

Sıcak uyarısının ardından İstanbul başta olmak üzere sahil kesimlerinin büyük bölümünde meydanlar adeta boşaldı. Antalya'da aşırı sıcaklar nedeniyle şehrin meydanları ve sokakları boş kaldı. Serinlemek için kent sakinleri ve tatilcilerin tercih ettiği Konyaaltı sahili de son yılların en durgun gününü yaşadı.uyarılarının ardından en karlı çıkan AVM esnafı oldubUzmanların, çöl sıcaklarının yaşandığı Antalya'da vatandaşlara yaptığı 'gerekmedikçe saat 10.00- 16.00 arasında sokağa çıkmayın' uyarısı karşılık buldu. Kent sakinleri hava sıcaklığının 44, deniz suyu sıcaklığının 28 derece ölçüldüğü Antalya'da. evlerinden çıkmadı. Kent merkezinde normalde kalabalık olan Cumhuriyet Meydanı, Atatürk Parkı ve Konyaaltı Caddesi'nde kimsenin olmaması dikkati çekti.Tatilcilerin uğrak yerlerinden Konyaaltı sahili de son yılların en durgun gününü yaşadı. Sahillerde yok denecek kadar az kişi denize girerken, ağaçlık alanlara gidenler ise sulu yerleri tercih etti. Antalyalılar günü klimalı evlerinde geçirmeyi tercih ederken, kentin bazı noktalarında sık sık elektrikler kesildi. Yetkililer, aşırı klima kullanıma bağlı olarak trafolarda arızaların meydana geldiğini, kesintilerin de bu nedenle meydana geldiğini söyledi.İstanbul'da aşırı sıcak hava insanlar kadar hayvanları da etkilendi. Taksim'de aşırı sıcaklardan bunalan bir çok İstanbullu Gezi Parkı'nda yatmayı tercih ederken, İstiklal Caddesi'nde yürüyenler de gölgeden ayrılmadı.İstanbul'da öğle saatlerinde sıcaklık 37 dereceyi geçti. Tuzla'da sıcaklık 37,8 derece olarak ölçüldü. Meydandaki termometrenin 43 dereceyi gösterdiği Taksim'de aşırı sıcaktan bunalanlar Gezi Parkı'nda ağaçların altında yatarak serinledi. Aşırı sıcak insanlar kadar hayvanları da etkiledi. Taksim Meydanı'ndaki güvercinler havuzlardan su içerek serinledi.Kedi ve köpekler de gölgeden dışarı çıkmadı. İstiklal Caddesi'nden yürüyenler ise gölgeden ayrılmadı. Bazı vatandaşlar sıcaklığı anlatmak için Taksim Meydanı'nda yumurta kırdı. Asfalttaki sıcaklıkla yumurtanın bile piştiğini belirten esnaf, meydanda yumurta kırarak deney yaptı. Dışarıya çıkması gerekenler ise su şişelerini bir an olsun yanından ayırmadı. Bazı turistlerin de şemsiye ile gezdiği görüldü.İstanbul'da etkili olan ve meteorolojinin tabiriyle Afrika sıcakları olarak adlandırılan olumsuz hava şartları İstanbul'da yaşayan Afrikalıları da etkiledi. Havayı " Afrika'daki gibi " şeklinde tanımlayan Fildişi Sahili vatandaşı Florettin Topçu, Türk eşi ve iki Afrikalı arkadaşıyla birlikte serinlemek için soluğu İstanbul Boğazı'nda aldı. Aşiyan sahilinde ağaç gölgesinde uzanan ve zaman zaman da denize giren Florettin Topçu, "Denizi çok beğendim, çok mutluyum" diye konuştu.Bunaltıcı havada denize girenlerden biri de babasının kuçağında Ege bebekti. Ege babasıyla birlikte İstanbul Boğazı'nın serin sularında bir nebze olsun sıcaktan uzaklaştı. Sıcağın etkili olduğu öğle saatlerinde Ortaköy sahilindeki elektronik termometre 32 dereceyi gösterirken, Etiler civarında araç termometreleri dışarıdaki sıcaklığı 39 derece olarak ölçtü.Bu arada aşırı sıcak hava Cumartesi olmasına rağmen sokakların boş kalmasına yol açtı. Vatandaşların birçoğu evlerinden çıkmazken bir çoğu da AVM'lerin serinliğini tercih etti.İstanbul Boğazında bir miktar olan rüzgar yelkencilerin antrenman yapmasına imkan sağladı. Aynı hatta Yunusların dansı da kameralara yansıdı.Adana'da hava sıcaklığı gölgede 41 derece olurken, parklardaki termometreler güneşte 47 derece sıcaklığı gösterdi.Yüksek nem oranıyla birlikte hissedilen sıcaklığın oldukça yükseldiği kentte, dışarıya çıkan vatandaşlar daha çok serin ve gölge yerleri tercih etti. Kent merkezindeki Atatürk Parkı'nda vatandaşlar, ağaç gölgelerinde serinlemeye çalıştı. Bazı vatandaşlar serinlik için park görevlilerinin kullandığı sulama hortumu yardımıyla el, yüz ve başlarını yıkadı. Adana'da sıcakların çarşamba gününe dek mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.