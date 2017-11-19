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'Sigaranın cinsini değiştirerek kanserden kurtulamazsınız'

Patoloji Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Prof. Dr. Sak, "Aslına bakıldığında sigaranın cinsini değiştirerek kanser olmaktan kurtulamıyorsunuz ancak hangi kansere yakalanacağınızı farklı sigaralara yönelerek seçmeniz mümkün." dedi.

'Sigaranın cinsini değiştirerek kanserden kurtulamazsınız'

Patoloji Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Prof. Dr. Sak, "Aslına bakıldığında sigaranın cinsini değiştirerek kanser olmaktan kurtulamıyorsunuz ancak hangi kansere yakalanacağınızı farklı sigaralara yönelerek seçmeniz mümkün." dedi.

19 Kasım 2017 Pazar 13:09
'Sigaranın cinsini değiştirerek kanserden kurtulamazsınız'

ANTALYA (AA) - Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Prof. Dr. Serpil Dizbay Sak, akciğer kanserinin en büyük nedeninin sigara olduğuna dikkati çekerek, "Aslına bakıldığında sigaranın cinsini değiştirerek kanser olmaktan kurtulamıyorsunuz ancak hangi kansere yakalanacağınızı farklı sigaralara yönelerek seçmeniz mümkün." dedi.

Sak, Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde gerçekleştirilen 27. Uluslararası Patoloji Kongresi'nde AA muhabirine yaptığı açıklamada, patologların tüm kanserlerin tanısında önemli rol üstlendiğini kaydetti.

Patologların öneminin özellikle son zamanlarda akciğer kanserlerinde gündeme geldiğini aktaran Sak, akciğer kanserlerinde "kişiye yönelik" veya "hedefe yönelik" bazı tedavilere başlandığını ifade etti.

Böylece çok ölümcül olan bu kanserde önemli gelişmeler kaydedildiğini vurgulayan Sak, bu tedavilerin hangi hastaya uygulanıp uygulanamayacağını patoloğun belirlediğini dile getirdi.

Patolojide pek çok yeni gelişme olduğuna değinen Sak, şunları kaydetti:

"Artık moleküler tetkikler dediğimiz bazı tetkikler var. Özellikle hedefe yönelik tedaviler için daha sofistike yöntemleri kullanarak hastaların hangi ilaçlara duyarlılık göstereceklerini hangi ilaçların onlarda kullanılması ya da kullanılmaması gerektiği değerlendirilebiliyor. Bunların bir kısmı mikroskop kesitleri üzerinde yapılan incelemeler. Bir bölümü ise dokudan DNA'yı ayırarak ve bu DNA'yı çoğaltarak bunun üzerinde yaptığımız incelemelerden oluşuyor."

Sert tütün ile yumuşak tütün arasında çok fark yok

Sigarayla kanser bağlantısını değerlendiren Sak, sağlık açısından sert tütün ile yumuşak tütün içmek arasında çok fark olmadığına dikkati çekti.

"Light" tabir edilen yumuşak tütünleri içenlerin daha çok "adeno" kanseri, sert tütünleri içenlerin ise daha çok skuamöz hücreli "karsinom" olduklarını ifade eden Sak, "Aslına bakıldığında sigara cinsini değiştirerek kanser olmaktan kurtulamıyorsunuz ancak hangi kansere yakalanacağınızı farklı sigaralara yönelerek seçmeniz mümkün." diye konuştu.

Akciğer kanseri için başka etkenlerin de olduğunu vurgulayan Sak, şunları söyledi:

"Bizim coğrafi olarak ülkemizde bulunan asbest yine bir akciğer kanseri nedenidir. Özellikle de asbest ve sigara bir araya geldiklerinde çok daha fazla kanser vakasıyla karşılaşıyoruz. Küçük küçük bir sürü başka nedenleri de sayabiliriz. Örneğin radon maruziyeti bir akciğer kanseri nedenidir ancak sigara dışındaki kansere neden olan tüm etmenleri bir araya toplarsak sigaranın yüzde biri bile etmiyor. Asıl etken, asıl kurtulunması gereken şey sigara."

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Akciger KanseriAntalyaBelekKanserPatoloji Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Prof.Dr. Serpil Dizbay SakSağlıkSigara
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