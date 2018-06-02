Sigarayı bırakmak mı istiyorsunuz? O zaman bu yazı sizi o kötü kokulu katilden uzak tutabilir! Sizler için hazırladığımız rehberle hem sigaranın sizlere nasıl keyif verdiğini öğrenebilir hem de sigarayı nasıl daha rahat bir biçimde bırakabileceğinizi öğrenebilirsiniz. İşte sigarayı bırakmanın kolay yolları.

İnsanoğlu, çağlar boyunca kendi türüne zarar vermenin pek çok yolunu keşfetti. Savaşlar, katliamlar, türlü kitle imha silahları… Hayır bu yazı nükleer füzeler hakkında değil. Aslına bakarsanız onlar silolarında sessiz sedasız hiç olmayacak bir savaşın gelmesini beklemeye koyulmuşlar. Bu yazı çok ama çok daha sinsi ve ölümcül bir şey hakkında. Öyle bir silah ki, düşük denebilecek bir ücretle cebinizden üstüne para verip herhangi bir büfe veya bakkaldan 20 tanesini küçük bir kutuda satın alabilirsiniz. Doğru bildiniz, sigaradan söz ediyoruz.

Dünya üzerinde her yıl ölümcül ve bulaşıcı hastalıklardan, araba kazalarından, AIDS’den ve intihar eden insanların toplamından daha fazla kişinin ölümüne neden olan sigara, kanser ve obezite ile birlikte kendisini para verip kullanan her iki insandan birinin canını alıyor. Belçika’da sigara üreten büyük firmalar “insanlık suçu” işledikleri için bazı sivil toplum kuruluşları tarafından dava edildiler. Özellikle tütün endüstrisinin genişlediği ABD’de sigara karşıtı film ve belgeseller izleyici rekorları kırıyor.

Bir zamanlar “karizmatik” olmanın yollarından birisi olarak görülen ve dikkati arttırdığı, canlılık verdiği iddia edilen sigara, sadece dişleri günden güne sararan, cebinden milyonlar çıkan insanların değil, Dünya Sağlık Örgütü’nün de gündeminde. Peki insanları kanser eden, hücrelerinizi bozan ve gelecek nesillere hasarlı genler aktarmanızı sağlayan, pis kokulu ve çöpü (izmariti) doğada son derece zor kaybolan bu kötü alışkanlıktan nasıl kurtulabilirsiniz?

Sigara Nasıl Çalışıyor?

Sigara, bildiğiniz gibi tütün yapraklarının kurutulup kıyılması ve sarma kağıdına sarılarak yakılması ile hazırlanıyor. Tütün yandığında kurumuş yaprak parçalarından nikotin, benzonat gibi beyin nöronlarınızın faaliyetlerini yavaşlatan kimyasallar açığa çıkıyor. Özellikle uzun süre sigara içmeyip bir dal yaktığınızda ilk nefeste hafif bir sarhoşluk hissetmenizin nedeni bu kimyasallar. Buraya kadar her şey normal. Ancak yanmış tütün başka kimyasallar da ağıa çıkarıyor. Bunlar arasında fare zehrinin temel maddesinden katrana, zifirden, asetona kadar pek çok kimyasal madde var. Aslına bakarsanız, bu zararlı ve çoğu kanserojen maddeleri listelemek isterdik. Ancak 4000 zararlı kimyasalın hangi birini saysak ki?

Peki tek sorumlu yanma işlemi mi? Aslında yanma işlemi kimyasalların açığa çıkmasını sağlayan bir tetikleyici: Özellikle Western Filmlerinde gördüğümüz “tütün çiğneme” alışkanlığına sahip insanların da ölümcül hastalıklardan yakındıkları bir gerçek. Yani tütün bitkisi zaten zararlı bir madde. Buna bir de yanma eklenince zarar kat be kat artmış oluyor. Tütünün radyoaktif sahalarda daha rahat yetiştiğini, eşek ve diğer hayvanların aç kalsa bile bu bitkiden uzak durduklarını biliyor muydunuz? Yani sigaranın sahip olduğu şeytani özelliklerin kaynağında bu tütün bitkisi bulunuyor.

Sigarayı Bırakmanın Zor Yolları…

Sigarayı bırakmak ne yazık ki biraz zor bir süreç. Nikotin sakızı, ilaç tedavisi ve diğer tavsiyeler sadece o bir dal sigarayı tekrar yakmamanız için yardımcı olan unsurlar. Sigarayı bırakmak için yola çıkan insanların kilo aldıkları, kronik baş ağrısı çektikleri daha agresif ve huysuz oldukları biliniyor. İlk 3 gün, sigarayı bırakmak için son derece kritik. Eğer “bir daldan bir şey olmaz” deyip o dalı yakarsanız, sigaraya geri dönme oranınız %75. Bu yüzden sağlam irade ve kararlılık temel unsur.

Sigarayı bırakmanın en zor yollarından birisi de ilaç kullanmak. Eczanelerden temin edilebilen bu ilaçlar fazla sayıda yan etkiye sahipler. İştahsızlık, kusma, baş dönmesi, uykusuzluk, gün içinde huzursuz olmak bunlardan sadece bir kaçı. Eğer kilolarınızla barışıksanız sigara boşluğunu şekerli gıdalarla doldurabilirsiniz. Ancak obezitenin de sağlığınız için ciddi bir sorun olduğunu hatırlatmakta fayda var.

Sigarayı Bırakmanın Kolay Yolları

Sigarayı bırakmanın kolay yolları aslında nikotin bağımlılığını kademeli olarak ortadan kaldırma fikrine dayanıyor. Bu durumda beyindeki zevk hormonlarını hareketlendirecek başka şeyler bulmalısınız. Spor alışkanlığı edinmek, bunun en güzel yollarından bir tanesidir.

Sigarayı bırakmanın kolay ve eski metodlarından birisi de elinizi meşgul edecek başka şeyler bulmaktır. Tesbih, sinir küpü, stres çarkı, akıllı telefona yüklenen oyunlar, taşınabilir oyun konsolları, sigarayı bırakmanın kolay yolları arasında bulunuyor. Eğer daha pratik ve hesaplı bir çözüm isterseniz yanınızda şekerleme veya sakız bulundurabilirsiniz. Ancak özellikle şekerleme kan şekerinizi yükselteceğinden, dikkatli olmalısınız.

Sigarayı bırakmanın kolay yolları arasında mucizevi bir yöntem yok. Nikotin sakızı, nikotin bandı gibi NRT - Nikotin Tedarik Terapileri sadece size zehirli kimyasal olmaksızın nikotin sunarlar. Bu da nikotin yoksunluğu belirtilerini en aza indirir. Özellikle 1980’li yıllardan sonra yaygınlaşan nikotin bandı veya nikotin sakızı gibi çözümler her ne kadar sigara bağımlılığını bitiriyor gibi gözükse de genellikle yetersiz kalıyorlar.

Elektronik sigara, tartışmalı bir konu olmakla birlikte sigarayı bırakmanın kolay yolları arasında sayılan ilginç bir yöntem. Aslına bakarsanız sizi sigaranın kötü koku ve çöpünden de kurtaran elektronik sigara veya yaygın tabirle “e-sigara” tamamen sağlıklı bir ürün değil. Elektronik sigaranın çalışma prensibi, size zehirli kimyasallar olmadan nikotin sunmaya dayanıyor. E-sigara, içine nikotin seviyesini berlilediğinizlikiti buharlaştırarak size çeşit çeşit aroma içeren nikotinli bir “buhar” sunuyor. Buhar ifadesinin burada altını çizelim. Çünkü pek çok e-sigara kullanıcısı içlerine çektikleri şeyin aslında propilengliserol - vejeteryangliserol karışımının buharı olduğu konusunda ısrarcı. Bir e-likit karışımını oluşturan bu iki maddeden VG olarak anılan vejeteryangliserol bitkilerden elde ediliyor, yani tamamen doğal. Aromalar ise gıda sanayiinde zaten kullanılan vanilya, çilek, çikolata, karamel gibi aromalar.

Dünyanın gündeminde olan e-sigara veya elektronik sigara, ülkemizde de giderek yaygınlaştı. Genellikle gençlerin özenmemesi için reklam ve pazarlamasına sınırlandırılma getirilen e-sigara / elektronik sigara, şu anda sigarayı bırakmanın en basit, rahat ve eğlenceli yollarından birisi. Aslında bakarsanız, bir e-sigara kullanmaya başlayarak hem sigara alışkanlığınıza veda edebilir hem de zevkli bir hobi edinebilirsiniz. Bir taşla iki kuş!

Elektronik sigara kullanımını bu denli arttıran ve sigarayı bırakmanın kolay yolu haline getiren bir başka unsur da fiyatı. Bir aylık sigara masrafınızla kendinize sağlam bir kit oluşturabilir giderek büyüyen bir sorun olan sigara masrafından da kurtulabilirsiniz. Bütçenize göre farklı çeşit ve modelde pek çok e-sigara modeli bulunuyor. Bunlar arasında sigara dalına benzeyenlerden yüksek buhar sağlayan güçlü cihazlara kadar pek çok farklı modele ulaşmak mümkün. Üstelik e-sigara buharı pasif içicilerin sağlığını kötü yönde etkilemiyor. Buna bir de yapılan araştırmalara göre (Özellikle İngiltere’de) elektronik sigaraya başlayan her 10 kişiden 7’sinin sigarayı bıraktığını da eklersek yanılmış olmayız.

Elektronik sigara, yaygınlaşıp kullanılmaya başlandığı 2013 Yılından günümüze büyük fırtınalar kopardı. Hatta bu fırtınalarda büyük sigara üreticilerinin gemilerinin battıklarını dahi söyleyebiliriz. Başta Philipp Morris olmak üzere pek çok büyük “tütün firması” e-sigara ile mücadele edemeyince IQOS gibi tütünü “ısıtan” modelleri piyasaya sürdüler. Ancak yine de nikotin seviyesi 0 ile 9 arasında ayarlanabilen ve farklı aromalarıyla dünyayı etki altına alan e-sigarayı tahtından indiremediler.

E-sigaranın son numarası da likitlerin nikotinin ayarlanabilmesi. Böylece bu cihazları kullanmaya başlayanlar yüksek nikotin oranlarından düşüğüne doğru bir geçiş yapabiliyorlar. Son durak “0” nikotin. Sonra e-sigaraya da paydos! Uzun vadede etkileri bilinmeyen e-sigara kullanan pek çok eski tiryaki ise bu yeni trendin nimetlerinden sonuna kadar faydalanıyor.