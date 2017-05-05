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Sağlık:
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05 Mayıs 2017 Cuma 11:54

Silikon ve Dolgu Öncesinde Alerji Testi Yaptırın

Slikonla dudaklarına ya da başka bölgelerine dolgu yaptırmak isteyenler, güzelleşmek istersen sağlığınızı riske atmayır. Uzmanlar bu konuda önemli uyarılarda bulunuyor.

Silikon ve Dolgu Öncesinde Alerji Testi Yaptırın
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Silikon ve Dolgu Öncesinde Alerji Testi Yaptırın

Adana'da yaşanan sahte estetikçi skandalının ardından uzmanlar, slikonla dolgu yaptırmak isteyenleri uyarıyor.  Silikon ve dolgu gibi malzemelerden kaynaklanan alerjik reaksiyonlar; geçmeyen yaralar, şişlik ve ödem şeklinde kendini gösteriyor. Alerjik reaksiyona neden olan kimyasal maddelere karşı alerjik hastaların, uygulama öncesi mutlaka “Yama Testi” yaptırmaları tavsiye ediliyor.




Bir sağlık çalışanı olan hemşirenin dudak dolgusu sonrası yaşadığı alerjik reaksiyon sonucu alerji testinin önemine dikkat çeken İstanbul Alerji Doktorlarından Yetişkin Alerji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Ramazan Ersoy şöyle konuştu: “Güzelleşmek uğruna merdiven altı uygulamalardan uzak durmak gerekir, bu uygulamaları Plastik Cerrahların yapması sağlığınız açısından önemlidir. Silikon, dolgu gibi genellikle güzelleşmek için kullanılan malzemelerin yanı sıra stent, protez gibi tüm kimyasal maddeler vücutta geç tip reaksiyon dediğimiz temas alerjisine neden olabilir.



Çünkü, Alerjide iki tip reaksiyon vardır biri; erken tip, diğeri ise geç tip reaksiyondur. Anında alerjik tepki verirse bu erken tip reaksiyondur. Geç tip alerjik reaksiyonlar ise kaşıntı, kızarıklık ve yaralar şeklinde gelişir. Bazen diş protezlerinde, silikonlarda geç tip reaksiyonlara denk geliyoruz ve bu alerjik tepkiler kapanmayan yaralar, uzun süre devam eden iltihaplı lezyonlar olarak karşımıza çıkıyor. Genellikle küpelerden, kolyelerden kaynaklanan nikel alerjisine bağlı kontakt dermatit sıklıkla rastlıyoruz. Özellikle alerjik hastalıkları bulanan hastalarda bu tür kimyasal maddelere bağlı geç tip alerjik reaksiyonların görülme ihtimali daha fazladır. ”

“Alerjik Reaksiyonlar Geçmeyen Yaralar Olarak Kendini Gösteriyor”

Anında tepki vermeyen geç tip reaksiyon denilen alerjilerin, geçmeyen yaralar olarak kendini gösterdiğini söyleyen Yetişkin Alerji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Ramazan Ersoy; özellikle bir operasyon sonrası geçmeyen yara ile karşılaşılırsa alerjik nedeninin araştırılmasını tavsiye etti. Silikon gibi uygulamalar sonrası bazı vakalarda geçmeyen yara ile karşılaştıklarını, uygulanan o silikonun çıkarılması gerektiği durumlar oluştuğunu söyledi. Bu gibi sonuçlarla karşılaşmamak için mutlaka uygulama öncesi, kimyasal maddelere karşı gelişen alerjiyi gösteren “yama testi” yapılması gerektiğini vurguladı. Bu testi, vücudun sırt bölgesine uyguladıklarını ve 48 saat ile 72 saat arasında sonuçlarının verildiğini sözlerine ekledi.
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