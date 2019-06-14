Sünnet Olmanın Faydaları

Her Türk ve Müslüman erkek çocuğuna yapılan bir işlem olan sünnet, ülkemizde erkek olmanın bir gereği olarak kabul edilmesinin yanı sıra sünnet kıyafetleri giydirilen çocuklar ile düğünlerle kutlanır. Sünnet kıyafeti giydirilen çocuğun sünnet olması düğünler ile kutlanıyor olmasının yanı sıra bilim insanları, sünnetin erkeklere pek çok yararı olduğunu söylemektedir.

Sünnetin Erkeklere Faydaları

Erkeklerin sünnet olmaları, ülkemizde düğünlerle, mevlitlerle ve sünnet şekerleri dağıtılarak, kutlanmasının yanı sıra erkeklerin sünnet olmalarına yönelik araştırmalar da yıllardır devam etmektedir. Erkeklerin, cinsel fonksiyonlarının artmasını sağlayan sünnet, aynı zamanda Müslüman olan her erkeğin yaptırması gereken bir işlemdir. Sünnet olmanın sağladığı en önemli faydalardan biri de sünnet olan erkeklerin, hiçbirisinin sünnet bölgesinin kansere yakalanmamasıdır. Ayrıca idrar yolu enfeksiyonları ile Hıv virüslerine karşı koruyucu olan sünnet işlemi, AIDS’e karşı koruyucu olduğu gibi AIDS hastalığının yayılma hızını da düşürmektedir.

Erkeklerin hayatlarının ileriki yıllarında ortaya çıkabilen Gland Kanserine karşı da sünnet işlemi önlem niteliği taşımaktadır. Çünkü Gland kanseri, sünnet olmayan erkeklerde sünnet olmuş erkeklere göre görülme olasılığı daha yaygındır. Ayrıca Gland kanseri gibi herkes virüsünün de sünnet olmayan erkeklerde sünnet olan erkeklere oranla görülme olasılığı daha yaygın durumdadır. Erkeklerde sünnet olmama durumu aynı zamanda kısırlığın da bir sebebi olarak görülmektedir. Bu nedenle çocuk sahibi olmak isteyen erkeklerin, sünnet olmaları bu anlamda önem taşımaktadır.

Ayrıca sünnetin kanıtlanmış olan bir yararı da sünnet olan erkeklerin toprak balaniti geçirmemeleridir. Sünnet, toprak balaniti gibi rahatsızlıklara karşı koruyucu bir etki sağlamaktadır.

Dünya Üzerinde Yaygınlaşan

Sünnet Müslüman erkeklere yaptırılması zorunlu kılınmış olan sünnet işlemi, dünya üzerinde de en çok uygulanan ve ayrıca giderek yaygınlaşmakta olan cerrahi bir işlemdir. Sünnetin erkeklere sağlamış olduğu faydaları sayesinde Müslüman olmadığı halde çocuklarını sünnet ettirmek isteyenler ile ileriki yaşlarında sünnet olmaları gereksinimi duyan erkeklerin sayısı da dünya genelinde artmaktadır. Sünnet, çağımız mikrobik hastalıklarının başında gelen idrar yolu enfeksiyonu gibi rahatsızlıklara karşı koruyucu olmasının yanı sıra Hıv enfeksiyonuna karşı da koruyucudur. Ülkemizde düğünler ile kutlanan erkek çocuğunun sünnet olması ile sünnet kıyafetleri giydirilerek gezdirilmesi de bir gelenek halini almıştır. Erkek çocuklarına giydirilen sünnet kıyafetleri modelleri arasında en fazla tercih edilenlerinin başında ise şehzade sünnet kıyafetleri yer almaktadır.