Tüp bebek tedavisinde başarıyı arttıran 10 beslenme önerisi



Beden sağlığını korumak adına iyi ve düzenli bir diyet programı oluşturmak, hayatın her aşamasında gerekli. Bu durum bebek sahibi olmak isteyen çiftler için de geçerli oluyor. Hamile kalmaya çalışırken beslenme; sağlıklı sperm ve yumurta hücreleri geliştirmek, sağlıklı bir fetüsü desteklemek için büyük önem taşıyor. Uzmanlar, sperm ve yumurta kalitesini arttıracak şekilde bir beslenme programı oluşturulmasının, tüp bebek tedavisinin de sonuçlarını iyileştireceğinin önemine vurgu yapıyor.

Sağlıklı bir diyet, aynı zamanda sağlıklı kilo aralığında olmayı da sağlıyor. Bu durum, bebek sahibi olma şansını yüksek oranda etkiliyor. Centrum Clinic Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Recai Pabuçcu, genel sağlık durumunu beslenme düzeniyle desteklemenin, gebe kalma yeteneğini olumsuz yönde etkileyebilecek hormon dengesizliklerini düzeltmeye yardımcı olabileceğinin belirtiyor.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzman Prof. Dr. Recai Pabuçcu, tüp bebek tedavisinde başarı oranını arttırmak için nasıl beslenilmesi gerektiği ile ilgili önemli ipuçları paylaştı:

Organik beslenmeye gayret gösterin



Organik gıdalar, genellikle endokrin sisteminin olumsuz işlemesine neden olan böcek ilaçları ve diğer kimyasal maddelerden yoksundur. Kimyasal tarım ilaçları üreme sistemindeki hormonlarda olumsuz etkilere neden olduğu için gebeliği engelleyebiliyor. Bebek sahibi olmak isteyen çiftlerin tüketilen meyvelerin, sebzelerin ve diğer tarım ürünlerinin organik imkanlarla yetiştirilmiş olmasına dikkat etmelerinde fayda var.

Öte yandan özellikle yoğun yaşam temposuna sahip kişilerin sıkça başvurmuş olduğu fast food gıdalar zararlı besin gruplarını barındırıyor. Kişinin hızlı bir şekilde kilo almasını da sağlayabileceği için gebelik üzerinde olumsuz etkileri olabiliyor. Ayrıca, bu tür yiyeceklerin sağlıksız koşullarda hazırlanması besin zehirlenmeleri ve diğer enfeksiyonlara yol açabiliyor.

Kafein tüketim miktarına dikkat edin

Kafein, tüp bebek tedavisi esnasında hamilelik oranını ciddi şekilde etkileyecektir. Bu nedenle günde bir fincandan fazla kahve tüketilmemesi gerekir. Kafeinin kahve dışında çikolata, çay, kola ve enerji içeceği gibi gıda türlerinde de bulunduğu unutulmamalı. Bu dönemde su tüketimi çok daha sağlıklı ve doğru bir tercih. Birçok anne adayı vücutlarının susuz olduğunu fark etmiyor. Günde en az 2 litre su tüketimi son derece önemli. Vücudun elektrolit dengesi, gebe kalma oranında ciddi rol oynuyor.

Karbonhidrat tüketmekten korkmayın

Karbonhidratlar genellikle zararlı olarak bilinse de yeteri kadar karbonhidrat alımı genel sağlık durumunu korumaya yardımcı olur. Tüp bebek tedavisi görecek çiftlerin sağlıklı karbonhidrat alımı yapmaları gereklidir. Çünkü karbonhidratlar birçok günlük fiziksel aktivite için bir enerji kaynağıdır. Meyvelerin, tam tahılların ve yumurtanın tüketimi, gün boyunca yapılabilecek zorlu görevler için vücuda yeterli enerjiyi sağlayacaktır.

Protein tüketimini ihmal etmeyin

Protein açısından zengin besinler, tüp bebek tedavisi sürecinde uygulanacak olan diyet programının önemli bir parçasıdır. Vücudun üreme için ihtiyaç duyduğu hormonları üretebilmesi için protein gereklidir. Yumurta, keten tohumu, balık ve yağsız et gibi gıdalardan günde en az 65 gram protein alınması gerekiyor. Vejetaryen beslenen kişiler ise fındık, fasulye, soya fasulyesi, baklagiller ve diğer protein kaynaklarını tercih edebilirler.

Şekeri bir müddet hayatınızdan uzaklaştırın

Yüksek oranda şeker alındığında kandaki şeker oranı bir anda yükselecektir. Şekerin fonksiyonu karbonhidratlarınkinden farklı. İnsülin seviyelerindeki değişiklikler, insülinin direncine yol açarak doğurganlık oranlarını olumsuz yönde etkileyebilir. Yapay tatlandırıcıları da hamilelikte ve öncesinde kullanmamakta fayda var.