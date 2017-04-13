Türkiye’nin ilk beyin hastanesi açıldı

Ümraniye’de hizmete giren NPİSTANBUL Beyin Hastanesi, yeni binasında Avrupa'nın 2. Beyin Hastanesi olarak çalışmalarına başladı. Teşhis ve tedavide kullanılan son teknolojilerin yanında, Türkiye’nin de ilk 1A Ultra Clean ameliyathane donanımına sahip olan hastane, psikiyatri, psikoloji, nöroloji ve bağımlılık alanında pek çok ilke imza atıyor.Bu alanların yanında, beyin, sinir ve omurilik cerrahisi, bariatrik ve genel cerrahi, kulak burun boğaz gibi genel imkânlarla zenginleştiren NPİSTANBUL Beyin Hastanesi’nin olanaklarını Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan ve Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahı olan Prof. Dr. Kaya Aksoy sıraladı.NPİSTANBUL Beyin Hastanesi'nin ileri düzey teknolojiyle hazırlanan yeni binasında; bel ve omurga cerrahisi, erişkin ve çocuk beyin cerrahisi, tümör, anevrizma operasyonları, Parkinson, tremor, distoni, major depresyon, OCD, epilepsi, toruette sendromu, derin beyin stimulasyonu, boyun ve bel fıtığı, skolyoz ameliyatları ve nöromodülasyon cerrahilerinin tamamı yapılabiliyor.Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahı olan Prof. Dr. Kaya Aksoy yaptığı açıklamada; “Öncelikle belirtmek isterim ki NPİSTANBUL Beyin Hastanesi ailesine katılmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Ben ve ekibim beyin, sinir ve omurilik ile ilgili bütün cerrahi operasyonları NPİSTANBUL Beyin Hastanesi'nde gerçekleştiriyoruz. Beyin ameliyatları, omurga cerrahisi, pediatrik beyin omurilik ve sinir cerrahisi Parkinson ve hareket bozuklukları ameliyatları ile periferik sinir cerrahisi başta olmak üzere beyin ve sinir cerrahisi alanında Türkiye'nin nöroşirürji merkezi olma yolundayız. Bağımsız akredite kuruluş tarafından onaylanan Türkiye'nin ilk ve tek 1A Ultra Clean ameliyathanesi olma özelliğine sahibiz. Ameliyathanemizde bulunan pek çok önemli tıbbi cihazın yanında özellikle spinal cerrahi için çok önemli olan O-Arm O kollu skopi adı verilen cihaz sayesinde hatasız ameliyatlar yapma hedefi ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”dedi.