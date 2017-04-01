Uluslararası İzmir Yoga Şöleni 7 nisanda başlıyor

Uluslararası İzmir Yoga şenliği 7 nisanda başlıyor

SAĞLIKLI HAYAT İÇİN YOGA

İzmir Uluslararası Yoga Şöleni'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Uluslararası Yoga Federasyonu Başkanı ve Yoga Academy’nin kurucusu Akif Manaf yönetiminde "" sloganıyla yapılacak olan şölen, İzmir'in kalbinde Anemon İzmir Otel'de gerçekleşecek. Geleneksel hale gelen Yoga Şöleni, başta İzmir olmak üzere Ege Bölgesi, tüm Türkiye ve uluslararası alandan oldukça geniş bir katılımla gerçekleşiyor. Her yaştan kişinin yoğun ilgisini gören bu sağlık dolu organizasyon, pelvis, karın, göğüs, boyun ve alın çakralarından oluşan 6 pratik çakra çalışmasını içeriyor. Çalışmalar, yeni başlayanlar için de uygun olup herkes organizasyona dilediği ölçüde katılabilecek.Günümüz dünyasının her geçen gün artan karmaşası içinde, yaşam kaygıları, tırmanan şiddet eğilimi, elektromanyetik kirlilik, küresel ısınma gibi pek çok gerçeklik bireysel ve toplumsal sağlığı kaçınılmaz olarak olumsuz yönde etkiliyor.Henüz 30'lu yaşlarda olan pek çok kişide, bir veya birkaç sağlık sorununa rastlamak neredeyse olağan hale gelmiş durumda. İşte tam bu noktada yaşamınızda bütünsel bir çözüm arıyorsanız, Orijinal Yoga Sistemi teknikleri tam size göre. İzmir'de 7-8-9 Nisan tarihlerinde düzenlenecek olan ve dünyadaki ilk ve tek gerçek Yoga Şöleni olarak bilinen Uluslararası İzmir Yoga Şöleni'ne katılarak, daha sağlıklı ve mutlu bir yaşama kapı aralayabilirsiniz.Ayrıca Uluslararası Yoga Federasyonu yetkililerinden alınan bilgiye göre, organizasyonda Yoga Üstadı Akif Manaf, şimdiye kadar Yoga alanında yayınlanan 47 kitabı ve yayınlandığı ilk günden bu yana büyük ilgi gören son kitabı "Yalnızlık Nedir ve Nasıl Aşılır" için imza verecek.