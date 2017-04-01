﻿
Sağlık:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Nisan 2017 Cumartesi 00:01

Uluslararası İzmir Yoga Şöleni 7 nisanda başlıyor

Geleneksel İzmir Yoga Şöleni bu yıl 7 - 9 Nisan tarihleri arasında düzenleniyor. Başta İzmir ve Ege Bölgesi olmak üzere bu yıl şenliğe geniş bir katılım bekleniyor.

Uluslararası İzmir Yoga Şöleni 7 nisanda başlıyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Uluslararası İzmir Yoga şenliği 7 nisanda başlıyor

İzmir Uluslararası Yoga Şöleni'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Uluslararası Yoga Federasyonu Başkanı ve Yoga Academy’nin kurucusu Akif Manaf yönetiminde "Keşfet Kendini" sloganıyla yapılacak olan şölen, İzmir'in kalbinde Anemon İzmir Otel'de gerçekleşecek. Geleneksel hale gelen Yoga Şöleni, başta İzmir olmak üzere Ege Bölgesi, tüm Türkiye ve uluslararası alandan oldukça geniş bir katılımla gerçekleşiyor. Her yaştan kişinin yoğun ilgisini gören bu sağlık dolu organizasyon, pelvis, karın, göğüs, boyun ve alın çakralarından oluşan 6 pratik çakra çalışmasını içeriyor. Çalışmalar, yeni başlayanlar için de uygun olup herkes organizasyona dilediği ölçüde katılabilecek.

SAĞLIKLI HAYAT İÇİN YOGA

Günümüz dünyasının her geçen gün artan karmaşası içinde, yaşam kaygıları, tırmanan şiddet eğilimi, elektromanyetik kirlilik, küresel ısınma gibi pek çok gerçeklik bireysel ve toplumsal sağlığı kaçınılmaz olarak olumsuz yönde etkiliyor.

Henüz 30'lu yaşlarda olan pek çok kişide, bir veya birkaç sağlık sorununa rastlamak neredeyse olağan hale gelmiş durumda. İşte tam bu noktada yaşamınızda bütünsel bir çözüm arıyorsanız, Orijinal Yoga Sistemi teknikleri tam size göre. İzmir'de 7-8-9 Nisan tarihlerinde düzenlenecek olan ve dünyadaki ilk ve tek gerçek Yoga Şöleni olarak bilinen Uluslararası İzmir Yoga Şöleni'ne katılarak, daha sağlıklı ve mutlu bir yaşama kapı aralayabilirsiniz.

Ayrıca Uluslararası Yoga Federasyonu yetkililerinden alınan bilgiye göre, organizasyonda Yoga Üstadı Akif Manaf, şimdiye kadar Yoga alanında yayınlanan 47 kitabı ve yayınlandığı ilk günden bu yana büyük ilgi gören son kitabı "Yalnızlık Nedir ve Nasıl Aşılır" için imza verecek.

 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
İzmir Yoga şenliği
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uzmanından uyarı; Bahar telaşıyla şok diyetlere girmeyin Uzmanından uyarı; Bahar telaşıyla şok diyetlere...
Hazır dönerle yemek tarifi ; Çocuklar bu tadı çok sevecek Hazır dönerle yemek tarifi ; Çocuklar bu tadı...
Kolay yollarla kilo vermenin yolu biosante detoks tozu Kolay yollarla kilo vermenin yolu biosante detoks...
En ucuz şifa kaynağı; Enginar'ın tanesi üç lira En ucuz şifa kaynağı; Enginar'ın tanesi üç...
Edirne Ekol Hastanesi Trakya'nın yıldızı oldu Edirne Ekol Hastanesi Trakya'nın yıldızı...
Bahar yorgunluğunuzu karşı 8 doğal enerji deposu Bahar yorgunluğunuzu karşı 8 doğal enerji deposu
Yukarı Çık

Uzmanından uyarı; Bahar telaşıyla şok diyetlere...
Acıbadem Adana Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Çisem Gündüz, bahar mevsiminin gelmesiyle insanların...

Haberi Oku