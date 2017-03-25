Uzmanından uyarı; Bahar telaşıyla şok diyetlere girmeyin

"Şok diyetler metabolizmayı zarara uğratıyor"

"Kilogram başına 30 miligram su"

"Kahvaltı en önemli öğün"

yaz mevsimine kısa bir süre kala insanların nasıl beslenmesi gerektiği konusunda İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu.Fazla kilosu olan kişilerin şok diyet yapmamaları gerektiğini ifade eden Gündüz, şok diyetlerin metabolizmaya zarar verdiğini belirtti. Diyetisyen Çisem Gündüz, "Baharın gelmesiyle beraber insanlarda zayıflama telaşı başladı. Şok diyetler yapılmamalı. Karbonhidratı kısıp protein ağırlıklı yapılan diyetler metabolizmayı çok ciddi zarara uğratıyor. Ekmek bizim sindirim sistemimizi destekliyor. Vücudumuz için karbonhidratlar enerji kaynağıdır. Önemli olan ne kadar aldığımızdır. Tek yönlü beslenmeyi önermiyorum. Beyaz ekmek ve beyaz undan yapılan yiyecekler yerine tam tahıllı veya tam buğday unundan yapılan ekmekler yenilebilir" dedi.Metabolizmanın düzenli çalışması için su tüketiminin önemli olduğunu kaydeden Gündüz, "Kilogram başına günde 30 miligram su yeterli olacaktır. En sık yapılan hatalardan birisi de su yerine başka ürünler tüketmektir. Su yerine başka ürünler içilerse günlük su ihtiyacımızı karşılamaz" ifadelerini kullandı.Acıbadem Adana Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Çisem Gündüz, insanların sabah mutlaka kahvaltı yapması gerektiğini, öğlenleri de ara öğünleri abur cubur yerine daha sağlıklı besinlerle geçirmesini sözlerine ekledi.