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Sağlık:
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25 Mart 2017 Cumartesi 09:02

Uzmanından uyarı; Bahar telaşıyla şok diyetlere girmeyin

Acıbadem Adana Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Çisem Gündüz, bahar mevsiminin gelmesiyle insanların şok diyetlere yöneldiğini bunun çok yanlış bir uygulama olduğunu söyledi.

Uzmanından uyarı; Bahar telaşıyla şok diyetlere girmeyin
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Uzmanından uyarı; Bahar telaşıyla şok diyetlere girmeyin


Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Çisem Gündüz, yaz mevsimine kısa bir süre kala insanların nasıl beslenmesi gerektiği konusunda İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu.

"Şok diyetler metabolizmayı zarara uğratıyor"

Fazla kilosu olan kişilerin şok diyet yapmamaları gerektiğini ifade eden Gündüz, şok diyetlerin metabolizmaya zarar verdiğini belirtti. Diyetisyen Çisem Gündüz, "Baharın gelmesiyle beraber insanlarda zayıflama telaşı başladı. Şok diyetler yapılmamalı. Karbonhidratı kısıp protein ağırlıklı yapılan diyetler metabolizmayı çok ciddi zarara uğratıyor. Ekmek bizim sindirim sistemimizi destekliyor. Vücudumuz için karbonhidratlar enerji kaynağıdır. Önemli olan ne kadar aldığımızdır. Tek yönlü beslenmeyi önermiyorum. Beyaz ekmek ve beyaz undan yapılan yiyecekler yerine tam tahıllı veya tam buğday unundan yapılan ekmekler yenilebilir" dedi.

"Kilogram başına 30 miligram su"

Metabolizmanın düzenli çalışması için su tüketiminin önemli olduğunu kaydeden Gündüz, "Kilogram başına günde 30 miligram su yeterli olacaktır. En sık yapılan hatalardan birisi de su yerine başka ürünler tüketmektir. Su yerine başka ürünler içilerse günlük su ihtiyacımızı karşılamaz" ifadelerini kullandı.
"Kahvaltı en önemli öğün"
Acıbadem Adana Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Çisem Gündüz, insanların sabah mutlaka kahvaltı yapması gerektiğini, öğlenleri de ara öğünleri abur cubur yerine daha sağlıklı besinlerle geçirmesini sözlerine ekledi.
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