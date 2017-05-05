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Sağlık:
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05 Mayıs 2017 Cuma 12:09

Vücudunuzdaki asimetri skolyoz habercisi olabilir

Yrd. Doç. Dr. Gamze Şenbursa, skolyoz hastalığının belirtileri, teşhis ve tedavi yöntemleri hakkında önemli bilgiler verdi:

Vücudunuzdaki asimetri skolyoz habercisi olabilir
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Vücudunuzdaki asimetri skolyoz habercisi olabilir


Günlük hayatta onlarca kez aynaya bakmamıza rağmen birçoğumuz dikkat etmemişizdir omuz seviyelerimize. Banyodan çıktıktan sonra bakmamışızdır ayna karşısında dizlerimiz eşit hizada mı, göbek deliğimiz vücudumuzun tam ortasında mı diye. Mutlaka bakın... Bir gariplik varsa siz de skolyoz hastasısınız demektir.

NEDENİ BİLİNMİYOR
Yrd. Doç. Dr. Gamze Şenbursa, skolyoz hastalığının belirtileri, teşhis ve tedavi yöntemleri hakkında önemli bilgiler verdi:
“En basit tanımı ile skolyoz; omurgaya arkadan bakıldığında yukardan aşağıya düz bir hat olduğu düşünülürse, bu hatta göre sağa veya sola doğru olan omurgadaki eğriliktir.

Skolyozu sadece omurga problemi olarak düşünemeyiz. Aynı zamanda omuz ve kalça kuşağının da etkilenmesinden dolayı çok boyutlu bir ortopedik deformitedir. Skolyozun oluşum nedeni hala belirsiz olmakla birlikte sadece yüzde 20 vakada sebebi belirlenebilmiştir. Bu nedenler; nörolojik, kemik kaynaklı, travmatik, eklem veya bağ dokusu problemleri olabilirken, günlük alışkanlıklarımıza, yürüyüş problemlerimize ve kiloya ve egzersiz yapmamaya da bir cevap olarak açığa çıkabilir.

SAĞLIK, KOZMETİK, SOSYAL VE PSİKOLOJİK PROBLEMLER

Skolyozun ortaya çıktığı yaş grubu önemlidir. Çünkü bireyde deformiteye bağlı olarak sağlık, kozmetik, sosyal ve psikolojik problemler ortaya çıkar. Bundan dolayı skolyozun takibi ve tedavisi çok önemlidir.

Tedavi programının en doğru şekilde belirlenmesi hastanın iyi bir değerlendirmeden geçmesine bağlıdır. Değerlendirmeler sonucunda hasta tedavisi fizyoterapistiyle yapılacaksa korse, egzersiz, tabanlık, günlük yaşam aktivitelerinin modifikasyonu ve de manuel terapi kullanılır.

SKOLYOZA MANUEL TERAPİ

Manuel terapi skolyozda yumuşak dokuların tedavisinde kullanılır. Yumuşak dokuya yapılan elle uygulamalarla kasların gevşetilmesi ve boyunun uzatılması ile omurga eğriliğine sebep olan kaslardaki kısalıkların azaltılması hedeflenir. Eklemler ile yapılan çalışmalar o bölgedeki hareketin serbestleşmesini sağlar.


Yaşam kalitesini etkileyen başlıca problemlerden biri de ağrıdır. Omurga dizilimindeki bozukluk ve bozukluklara bağlı ortaya çıkan deformasyonlardan dolayı kişinin ağrılı bir hayat sürmesi muhtemeldir. O yüzden hedeflerden en önemlilerinden biri ağrıyı ortadan kaldırmaktır.

Tedaviyle birlikte planladığımız egzersiz programıyla germe ve kuvvetlendirme egzersizlerini kullanarak manuel terapinin etkilerini kalıcı hale getiriyor ve aynı zamanda postürün düzelmesine katkı sağlıyoruz.


Skolyozun tedavi programı sadece o kişiye özeldir. Bundan dolayı işinde uzman bir ekiple tedavi sürecinizi ilerletmeniz çok önemlidir.”

 
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