Televizyon programlarından tanıdığımız iç hastalıklar uzmanı Dr.Gürkan Kubilay, yeni kitabında diyetisyen ve obezite cerrahlarının aksine boğazdan kısmadan yiyerek zayıflamayı tavsiye ediyor.
Teni yayınladığı “Yemişim Diyetini” isimli kitabında Dr. Gürkan Kubilay, bu ilginç kitabı yazma hikayesini özetle şöyle anlatıyor:
“Adam gördü beni, suratını çevirdi. Hatırladım, 3 ayda 30 kilo zayıflatmıştım ben bu tombişi. Ama, yine tombişti işte. 30 vermiş; fakat geriye 50 almıştı. Sorumlu beni görmüş, bana “Kirasını ödemeyen kiracı” muamelesi yapmıştı.
Tam 10 yıl önceydi. O zamanlara dayıyorduk millet salatayı yoğurdu. Hocalarımız “öyle dediydi”, “öyle öğretmiş idi” çünkü. Veriyorlardı da kiloları, ayda 5’er, 10’ar. Ama, bi’ bakıyodun ki, “toptancı hal”ine dönüyordu hastalar, alıyorlardı tekrar, üstelik, 10’ar, 20’şer...
Dedim ki kendicağzıma madem bu millet çok verince geri alıyor, o zaman bu işte bir yanlış var. İşte o gün, bugün “yemişim diyetini” dedim ve milleti, yedire yedire zayıflatmaya başladım.”
Bunun üzerine bu kitabı yazmaya karar verdiğini söyleyen Kubilay kitabının bir diyet kitabı olmadığını,diyet kitabı yazanlara bozulduğunu söyleyerek “
Ben, sadece kilolu insanların, kiloları ile baş ederken yaşadığı sağlık sorunlarını halledebildiğim, farklı kaynaklardan elde ettiğim tüm beslenme formüllerini paylaşmak istedim.
Kendimin ürettiği, doktor arkadaşlarımdan duyduğum, yabancı kaynaklardan edindiğim, seyahatlerimde öğrendiğim, bana bir şey öğretmek için çabalayanlardan edindiğim, kısacası kullanıp da yararını gördüğüm ne varsa buraya yazdım.
Baş ağrısı, boyun ağrısı, diz ağrısı, bel ağrısı, baş dönmesi, alerji, gaz, şişkinlik, reflü, gastrit, kabızlık, yüksek tansiyon, kan yağları zıplaması, kansızlık ve daha bir çok şikayetle boğuşan insanımıza biraz yardım benimkisi.Önce doktorlarına gidip, teşhisi koydurup, ilaçlarını aldıktan sonra, bir de benim besin önerilerimi denemelerinde fayda var.Bir kez daha belirteyim, burada yazdıklarım, çeşitli kaynaklardan, doktor arkadaşlarımdan öğrendiklerim ile, kendi bildiklerimin, hastalarımda kullanıp başarılı olanların bir derlemesidir. Bir kısmı da tamamen bana özeldir.
3-5 kelime tıp bilgisi olan, hatta tesadüfen de olsa bir iki hastayı tedavi edebilmiş 27 yıllık doktor, 23 yıllık bir iç hastalıkları uzmanı olarak da buna “ucundan accık” hakkım var diye düşündüm.
Bütün gün sadece su içirilip, ya da salata yoğurt yedirilip tüm metabolizması “İngiltere’den 8 yemiş mili takım defansına döndürülen” insanlarımın yardım çığlığına yetişmekti benimkisi.
Okumayan, pırasa yemesine rağmen 3 kilo alsın.