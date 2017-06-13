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Sağlık:
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13 Haziran 2017 Salı 19:14

Yoga'da Asana tekniği dünyada ilk kez Türkiye'de uygulanıyor

Asana tekniği ile ayak, diz, kalça eklemleri esnetilirken, yorgun ve ağrıyan bacakları dinlendiriliyor. Pelvis bölgesindeki organlara son derece yararlı olan Asana tekniği sinir sistemini de rahatlatıyor.

Yoga'da Asana tekniği dünyada ilk kez Türkiye'de uygulanıyor
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Yoga'da Asana tekniği dünyada ilk kez Türkiye'de uygulanıyor

    
Asana, Yoga Duruşu tekniği. Sağlıklı yaşam için oldukça yararlı etkilere sahip olan Asana (Yoga duruşu) tekniği, dünyada ilk kez Türkiye'de uygulandı. Yeni açıklanan teknik, Uluslararası Yoga Federasyonu (UYF) Başkanı Akif Manaf tarafından Yoga severlere gösterildi.  

Karın organlarını ve sindirim sistemini canlandıran, akciğerleri güçlendiren Asana tekniğinin isminin "Supta Ekapada Ekahasta Dhyana Virasana" olduğu da belirtildi. Ayak, diz, kalça eklemlerini esnettiği, yorgun ve ağrıyan bacakları dinlendirdiği, pelvis bölgesindeki organlara yararlı olduğu, sinir sistemini rahatlattığı açıklandı.

Asana Nedir? 

"Asana" yeryüzünün en eski dilinde Sanskrit bir kelime olup "duruş" veya "pozisyon" anlamına gelir. Asanalar Yoga duruşlarıdır  ve tam fiziksel, zihinsel rahatlamaya ulaşmak için bedeni ve zihni uyumlu bir şekilde harmanlamaktadır. Yoga duruşlarının düzenli uygulanması fizyolojik sistemi tümüyle gençleştirmektedir. Duruşlar, organizmanın hastalıklara karşı dayanıklılığını geliştirmekte, sağlığın korunmasına yardım etmektedir. 
 
Asanaların başlıca etkilediği sistemler, endokrin ve sinir sistemleridir. Organizmadaki bütün sistemler bağlantılı olduğu için bu iki sistem etkilendiğinde, olumlu etkiler başka sistemlere de yansımakta, tüm bedensel, zihinsel fonksiyonların sağlığını güçlendirmektedir.  
 
Orijinal Yoga metinlerine göre, yeryüzünde 8.400.000 Asananın mevcut olduğu belirtilir. Yoga duruşlarının düzenli uygulanması sağlık, güzellik, güç, dayanıklılık, hafiflik, aydınlık, sinirsel denge ve mutluluk vermektedir.

Bilgiler Akif Manaf’ın "Yoga - Asana Vücut Çalıştırma Sanatı" kitabından alınmıştır. 
Detaylı bilgi için: Elçin Erener – 0532 284 17 90 - 0212 243 96 42
www.yogaacademy.com.tr                                                                www.uluslararasiyogafederasyonu.com
 
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AsanaAsana Nedir?
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