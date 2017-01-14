14-15 Yaş Serbest Güreş Şampiyonu İbb Oldu

17 kulüpten 186 sporcunun katıldığı ve çok sayıda güreş severin takip ettiği seyir seviyesi yüksek ve çekişmeli geçen şampiyona iki gün sürdü. 11 sıklette yapılan müsabakalarda güreşçiler kulüpleri adına minderde şampiyon olmak için kıran kırana mücadele ettiler.
Düzenlenen ödül töreniyle dereceye giren sporculara madalyaları, Kulüp yöneticileri, antrenörleri, hakemler ve sporcu aileleri tarafından verildi.
Şampiyonada İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü 96 puanla birinci, Kasımpaşa Spor Kulübü 60 puanla ikinci ve Beşiktaş Spor Kulübü 55 puanla üçüncü oldu. Kulüplere kupaları Türkiye Güreş Federasyonu İstanbul İl Temsilcisi Halil İbrahim Oktay tarafından verildi.
Dereceye giren sporcular ve kulüpleri ise şöyle:
32 kilo
1- Muhammet Özdemur (BEŞİKTAŞ SK)
2- Sefa Karagüney (SANCAKTEPE BEL. SK)
3- İbrahim Öztürk (BEŞİKTAŞ SK)
3- Bilal Çakan (KASIMPAŞA SK)
35 kilo
1- Mücahit Atabey (İBBSK)
2- Muhammet Karabulut (SANCAKTEPE BEL. SK)
3- Ersoy Pırıldak (KASIMPAŞA SK)
3- Berat Keskin (İBBSK)
38 kilo
1- Metin Karabıyık (BEŞİKTAŞ SK)
2- Özgür Tacar (BEŞİKTAŞ SK)
3- Özcan Doğan (KAĞITHANE HASBAHÇE)
3- Umut Erdoğan (İBBSK)
42 kilo
1- Cengizhan Ramazan Doğan (İBBSK)
2- Sina Aksakal (İBBSK)
3- Abdulrahman Haduev (İBBSK)
3- Gökdeniz Gündoğdu (BEŞİKTAŞ SK)
47 kilo
1- Ömer Faruk Doygun (BEŞİKTAŞ SK)
2- Alihan Öksüz (KASIMPAŞA SK)
3- Salih Yeter (İBBSK)
3- Doğukan Karahan (BEŞİKTAŞ SK)
53 kilo
1- Yusuf Talha Kara (İBBSK)
2- Movsar Zaurbekov (İBBSK)
3- Yasin Demir (KASIMPAŞA SK)
3- Ali Haydar Doğan (BEŞİKTAŞ SK)
59 kilo
1- Ömer Faruk Kırat (İBBSK)
2- Muslim Barga (İBBSK)
3- Ümit Yavuz (KASIMPAŞA SK)
3- Emir Fatih Eser (İBBSK)
66 kilo
1- Yusuf Gölbaşı (İSTANBUL GİHTS)
2- Magamed İsrapilov (İBBSK)
3- Ömer Güneri (SANCAKTEPE BEL. SK)
3- Hüseyin Güvenç Kabaktaş (HAYDARPAŞA DEMİRSPOR)
73 kilo
1- Muhammet Halit Özmuş (İBBSK)
2- Enver Selimoğlu (BEŞİKTAŞ SK)
3- Ahmet Satar (HAYDARPAŞA DEMİRSPOR)
3- Mehmet Can Erdoğan (BEŞİKTAŞ SK)
85 kilo
1- Ömer Ağtaş (PENDİK BEL. SK)
2- Mustafa Emre Demir (İBBSK)
3- Eray Saban (KASIMPAŞA SK)
3- Hakan Tebel (ARNAVUTKÖY BEL. SK)
100 kilo
1- Efe Kölebaş (SANCAKTEPE BEL. SK)
2- Emircan Öztürk (HAYDARPAŞA DEMİRSPOR)
3- Ahmet Faruk Çataloğlu (KAĞITHANE HASBAHÇE))
3- Ömer Toksöz (KASIMPAŞA SK)