14-15 Yaş Serbest Güreş Şampiyonu İbb Oldu

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından organize edilen Kulüpler arası 14-15 Yaş Serbest Güreş İstanbul Şampiyonası Bağcılar Olimpik Spor salonunda yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü 96 puanla Şampiyon oldu.

× Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.