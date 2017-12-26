Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
112007
ALTIN
157.161
DOLAR
3.8145
STERLİN
5.0982
EURO
4.5264
Beşiktaş'tan Vida paylaşımı
Beşiktaş'tan Vida paylaşımı
Beşiktaş, yeni transferini borsaya bildirdi
Beşiktaş, yeni transferini borsaya bildirdi
2017'nin en golcüsü Harry Kane
2017'nin en golcüsü Harry Kane
Özdilek: Kupada gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz
Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Özdilek:...
Milli dartçı Uygunsözlü'den bir ilk daha
Milli dartçı Uygunsözlü'den bir ilk...

2017'nin en golcüsü Harry Kane

İngiltere liginde Tottenham forması giyen Kane, takımının Southampton'ı 5-2 yendiği maçta hat-trick yaparak gol sayısını 56'ya yükseltti ve Avrupa'da 2017'nin en skorer ismi olmayı başardı.

2017'nin en golcüsü Harry Kane

İngiltere liginde Tottenham forması giyen Kane, takımının Southampton'ı 5-2 yendiği maçta hat-trick yaparak gol sayısını 56'ya yükseltti ve Avrupa'da 2017'nin en skorer ismi olmayı başardı.

26 Aralık 2017 Salı 18:19
2017'nin en golcüsü Harry Kane

ANKARA (AA) - İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Southampton'ı 5-2 yenen Tottenham'ın forvet oyuncusu Harry Kane, 56 golle Avrupa'da 2017 yılının en skoreri oldu.

İngiltere liginde 20. haftanın açılış mücadelesinde Tottenham, Southampton'ı konuk etti. Londra ekibi, Harry Kane'nin 22, 39, 67, Dele Alli'nin 49 ve Son Heung-Min'in 51. dakikadaki golleriyle sahadan 5-2 galip ayrıldı. Southampton'ın golleri ise 64. dakikada Sofiane Boufal ve 82. dakikada Dusan Tadic'ten geldi.

Tottenham bu sonuçla puanını 37'ye çıkararak, maç fazlasıyla 4. sıraya yerleşti.

Hat-trick yapan 24 yaşındaki Kane, 1995 yılında Premier Lig'de 36 gol atan Alan Shearer ile paylaştığı rekoru tek başına ele geçirdi.

İngiliz milli futbolcu, 2017'de tüm kulvarlarda attığı gol sayısını da 56'ya yükseltti. Kane böylece 54 gol kaydeden Lionel Messi, 53'er kez fileleri havalandıran Robert Lewandowski, Cristiano Ronaldo ve Edinson Cavani'nin önünde Avrupa'da 2017 yılının en skorer futbolcusu olmayı başardı.

Muhabir: Hüseyin Burak Demirer

Son Güncelleme: 26.12.2017 15:44
Anahtar Kelimeler:
TottenhamSporSouthamptonPremier LigİNGİLTEREHarry KaneEn Skorer
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beşiktaş'tan Vida paylaşımı
Beşiktaş'tan Vida paylaşımı
Fenerbahçe, İstanbulspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe, İstanbulspor maçı hazırlıklarını tamamladı
4x4 hezimete rekor maaş; Fatih Terim'e 44 milyon TL ödenmiş;
4x4 hezimete rekor maaş; Fatih Terim'e 44 milyon TL ödenmiş;
Osmanlıspor’da kupa mesaisi başladı
Osmanlıspor’da kupa mesaisi başladı
Beşiktaş, yeni transferini borsaya bildirdi
Beşiktaş, yeni transferini borsaya bildirdi
Özdilek: Kupada gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz
Özdilek: Kupada gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz
Milli dartçı Uygunsözlü'den bir ilk daha
Milli dartçı Uygunsözlü'den bir ilk daha
Büyük Atatürk Koşusu yarın yapılacak
Büyük Atatürk Koşusu yarın yapılacak

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim