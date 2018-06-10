2018 FIFA Dünya Kupası'nda G Grubu: Tunus

MOSKOVA (AA) - Rusya'nın ev sahipliği yapacağı 21. FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Tunus Milli Takımı, 5. kez katılacağı turnuvada gruplardan çıkmayı ilk kez başarmak istiyor.

Belçika, Panama ve İngiltere ile G Grubu'nda yer alan Tunus'un kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, Dünya Kupası geçmişi ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:

Kupaya katılma mücadelesi

Tunus'un eski milli futbolcularından Nabil Maaloul'un çalıştırdığı Tunus, Afrika elemeleri 2. turunda Moritanya'yı iki maçta da 2-1 mağlup ederek 3. turda grup aşamasına kaldı.

Üçüncü turda Demokratik Kongo, Gine ve Libya ile mücadele eden Tunus, 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlik ile 14 puan toplayıp, namağlup lider olarak 2018 Dünya Kupası vizesi aldı.

Öne çıkan oyuncuları

Tunus'ta Nabil Maaloul, Ferjani Sassi, Mohamed Amine Ben Amor, Youssef Msakni ve Naim Sliti gibi oyuncular ön plana çıkıyor.

Takımın yıldız ismi ise Wahbi Khazri. 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Elyess Skhiri de Tunusluların büyük beklentisi olan bir başka isim.

Tunus, FIFA dünya sıralamasında 21. sırada yer alıyor.

Dünya Kupası'nda sürpriz peşinde olacak Tunus'un kadrosunun önemli bölümü Fransa ve Suudi Arabistan kulüplerinde kariyerlerini sürdüren oyunculardan oluşuyor. Tunus'un kadrosunda Kasımpaşalı Siyam Ben Youssef de bulunuyor.

Dünya Kupası geçmişi

Tunus Milli Takımı, Dünya Kupası'na daha önce 4 kez katıldı.

Organizasyon tarihinde 12 maç yapan Tunus, bunlardan sadece birini kazandı, 4'ünden beraberlikle, 7'sinden mağlubiyetle ayrıldı.

Son 2 turnuvayı kaçıran Tunus, Dünya Kupası tarihi boyunca 8 gol attı, kalesinde 17 gol gördü.

Tunus, 1978, 1998, 2002 ve 2006'da katıldığı Dünya Kupası'nda grup aşamasını geçmeyi başaramadı.

Kadrosu

Kaleci: Farouk Ben Mustapha (Al Shabab), Moez Hassen (Chateauroux), Aymen Mathlouthi (Al Baten)

Savunma: Rami Bedoui (Etoile du Sahel), Yohan Benalouane (Leicester City), Syam Ben Youssef (Kasımpaşa), Dylan Bronn (Gent), Oussama Haddadi (Dijon), Ali Maaloul (Al Ahly), Yassine Meriah (CS Sfaxien), Hamdi Nagguez (Zamalek)

Orta saha: Anice Badri (Esperance), Mohamed Amine Ben Amor (Al Ahli Riyadh), Ghaylene Chaalali (Esperance), Ahmed Khalil (Club Africain), Saifeddine Khaoui (Troyes), Ferjani Sassi (Al Nasr), Ellyes Skhiri (Montpellier), Naim Sliti (Dijon), Bassem Srarfi (Nice)

Forvet: Fakhreddine Ben Youssef (Al Ittifaq), Saber Khalifa (Club Africain), Wahbi Khazri (Rennes)

Maç takvimi

18 Haziran (TSİ: 21.00): Tunus - İngiltere (Volgograd Arena - Volgograd)

23 Haziran (TSİ: 15.00): Belçika - Tunus (Spartak Stadı - Moskova)

28 Haziran (TSİ: 21.00): Panama - Tunus (Mordovia Arena - Saransk)

Muhabir: Hilmi Sever