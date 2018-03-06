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2018 FIFA Dünya Kupası'na son 100 gün

Rusya'da 14 Haziran-15 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 2018 FIFA Dünya Kupası'nın başlamasına 100 gün kaldı.

2018 FIFA Dünya Kupası'na son 100 gün

Rusya'da 14 Haziran-15 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 2018 FIFA Dünya Kupası'nın başlamasına 100 gün kaldı.

06 Mart 2018 Salı 11:26
2018 FIFA Dünya Kupası'na son 100 gün

İSTANBUL (AA) - FIFA, şampiyonanın başlamasına 100 gün kalması nedeniyle sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Dünya Kupası'na katılacak ülkelerin efsane oyuncularının top sektirdiği görüntülerle başlayan video, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun paslaştığı ve top sektirdiği görüntülerle sona eriyor.

Rusya'daki 11 şehrin ev sahipliği yapacağı Dünya Kupası'nda, 8 grupta 32 ülkenin milli takımları şampiyonluk için mücadele edecek.

Şampiyonada, gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak. Grup maçları, 14-28 Haziran 2018 tarihlerinde oynanacak. Turnuvanın açılış maçında A Grubu'nda ev sahibi Rusya ile Suudi Arabistan karşılaşacak.

Final karşılaşması 15 Temmuz Pazar günü Moskova'daki Luzhniki Stadı'nda oynanacak.

Muhabir: Hilmi Sever

Anahtar Kelimeler:
2018 FIFA Dünya KupasıFutbolRusyaSpor
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