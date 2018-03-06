2018 FIFA Dünya Kupası'na son 100 gün

İSTANBUL (AA) - FIFA, şampiyonanın başlamasına 100 gün kalması nedeniyle sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Dünya Kupası'na katılacak ülkelerin efsane oyuncularının top sektirdiği görüntülerle başlayan video, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun paslaştığı ve top sektirdiği görüntülerle sona eriyor.
Rusya'daki 11 şehrin ev sahipliği yapacağı Dünya Kupası'nda, 8 grupta 32 ülkenin milli takımları şampiyonluk için mücadele edecek.
Final karşılaşması 15 Temmuz Pazar günü Moskova'daki Luzhniki Stadı'nda oynanacak.
Muhabir: Hilmi Sever