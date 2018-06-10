2018 FIFA Dünya Kupası'nda G Grubu: İngiltere

MOSKOVA (AA) - Rusya'nın ev sahipliği yapacağı 21. FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek İngiltere Milli Takımı, 52 yıllık şampiyonluk özlemini bu turnuvada dindirmek istiyor.

Belçika, Panama ve Tunus ile G Grubu'nda yer alan İngiltere'nin kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, Dünya Kupası geçmişi ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:

Kupaya katılma mücadelesi

İngiltere Milli Takımı'nın eski savunma oyuncularından Gareth Southgate'in teknik direktörlüğünü yaptığı İngiltere, Avrupa elemelerinde Slovakya, İskoçya, Slovenya, Litvanya ve Malta ile mücadele etti.

Elemelerde çıktığı 10 maçın 8'inden galip ayrılan ve beraberliklerini İskoçya ve Slovenya deplasmanlarında alan İngiltere, F Grubu'nu 26 puanla namağlup lider tamamlayarak 2018 Dünya Kupası'na katılım hakkı kazandı.

Öne çıkan oyuncuları

Daha önceki turnuvalarda Bobby Charlton, Peter Shilton, Gary Lineker, Steven Gerrard ve Frank Lampard gibi eski yıldız oyuncuların forma giydiği İngiltere, Rusya'daki Dünya Kupası'nda genç yıldızlarına güveniyor.

Premier Lig'de 37 maçta 30 gol atarak, 32 kez fileleri havalandıran Muhammed Salah'ın ardından gol krallığını ikinci sırada tamamlayan Harry Kane, İngiltere'nin Rusya'da gol yollarında en önemli kozu olacak. Ayrıca, Dele Alli ve Raheem Sterling de İngilizlerin güvendiği genç oyuncular.

FIFA dünya sıralamasında 13. sırada bulunan İngiltere'nin kadrosundaki tüm oyuncuları İngiltere Premier Lig'de forma giyiyor.

Dünya Kupası geçmişi

İngiltere Milli Takımı, Dünya Kupası'na daha önce 14 kez katıldı.

Organizasyon tarihinde 62 maç yapan İngilizler, bunlardan 26'sını kazandı, 20'sinden beraberlikle, 16'sından mağlubiyetle ayrıldı. Üst üste son 5 turnuvaya katılan İngiltere, Dünya Kupası tarihi boyunca 79 gol attı, kalesinde 56 gol gördü.

Dünya Kupası'nın deneyimli takımları arasında yer alan İngiltere, son katıldıkları Brezilya'da düzenlenen şampiyonada beklentileri karşılayamadı. Roy Hodgson yönetimindeki İngiltere; Kosta Rika, İtalya ve Uruguay ile yer aldığı grubu yalnızca 1 puan ile son sırada tamamlayarak büyük bir hayal kırıklığı yaşatmıştı.

Kadrosu

Kaleciler: Jack Butland (Stoke City), Jordan Pickford (Everton), Nick Pope (Burnley)

Defans: Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Gary Cahill (Chelsea), Fabian Delph (Manchester City), Phil Jones (Manchester United), Harry Maguire (Leicester City), Danny Rose (Tottenham Hotspur), John Stones (Manchester City), Kieran Trippier (Tottenham Hotspur), Kyle Walker (Manchester City), Ashley Young (Manchester United)

Orta saha: Dele Alli (Tottenham Hotspur), Eric Dier (Tottenham Hotspur), Jordan Henderson (Liverpool), Jesse Lingard (Manchester United), Ruben Loftus-Cheek (Chelsea)

Forvet: Harry Kane (Tottenham Hotspur), Marcus Rashford (Manchester United), Raheem Sterling (Manchester City), Jamie Vardy (Leicester City), Danny Welbeck (Arsenal)

Maç takvimi

18 Haziran (TSİ: 21.00): Tunus - İngiltere (Volgograd Arena - Volgograd)

24 Haziran (TSİ: 15.00): İngiltere - Panama (Nizhny Novgorod - Nizhny)

28 Haziran (TSİ: 21.00): İngiltere - Belçika (Kaliningrad Arena - Kaliningrad)

Muhabir: Hilmi Sever