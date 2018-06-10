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2018 FIFA Dünya Kupası'nda G Grubu: Panama

21. FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Panama Milli Takımı, turnuvaya ilk kez katılıyor.

2018 FIFA Dünya Kupası'nda G Grubu: Panama

21. FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Panama Milli Takımı, turnuvaya ilk kez katılıyor.

10 Haziran 2018 Pazar 12:13
2018 FIFA Dünya Kupası'nda G Grubu: Panama

İSTANBUL (AA) - Serhat Bağbars - Rusya'nın ev sahipliği yapacağı 21. FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Panama Milli Takımı, turnuvaya ilk kez katılıyor.

İngiltere, Tunus ve Belçika ile G Grubu'nda yer alan Panama'nın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:

Kupaya katılma mücadelesi

2014 yılında milli takımın başına getirilen 62 yaşındaki Kolombiyalı Hernan Dario Gomez yönetimindeki Panama, Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler elemelerine 4. turdan başladı.

Jamaika, Kosta Rika, Haiti'nin bulunduğu B Grubu'nda yer alan Panama, 6 karşılaşma sonunda 3 galibiyet ve bir beraberlik alarak 10 puanla grubu ikinci bitirdi ve 5. tura yükseldi.

Panama, altı takımın bir grupta mücadele ettiği 5. turda, Meksika, Kosta Rika, Honduras, ABD ve Trinidad-Tobago ile yarıştı. 10 maçtan üçer galibiyet ve mağlubiyetle ayrılan Panama, 13 puan toplayarak grubunu 3'üncü tamamladı ve tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nın yolunu tuttu.

Panama , Rusya 2018 biletini şu sonuçlarla aldı:

4. tur
Jamaika-Panama: 0-2
Panama-Kosta Rika: 1-2
Haiti-Panama: 0-0
Panama-Haiti:1-0

Panama-Jamaika: 2-0
Kosta Rika-Panama: 1-0

5. tur

Honduras-Panama: 0-1

Panama-Meksika: 0-0

Trinidad-Tobago - Panama: 1-0

Panama-ABD: 1-1

Kosta Rika-Panama: 0-0

Panama-Honduras: 2-2

Meksika-Panama: 1-0

Panama - Trinidad-Tobago: 3-0

ABD-Panama: 4-0

Panama-Kosta Rika: 2-1

Öne çıkan oyuncuları

Tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda mücadele edecek Panama'nın kalesinde Romanya'nın Dinamo Bükreş takımında forma giyen Jamie Penedo bulunuyor.
ABD Major Lig'de forma giyen 6 futbolcusu bulunan Panama'da Gent'te oynayan Jose Luis Rodriguez, Deportivo La Coruna forması giyen İsmael Diaz ve 37 yaşındaki forvet Blas Perez dikkati çekiyor.

Kadrosu

Kaleci: Jose Calderon (Chorrillo), Jaime Penedo (Dinamo Bükreş), Alex Rodriguez (San Francisco)

Defans: Felipe Baloy (CSD Municipal), Harold Cummings (San Jose Earthquakes), Eric Davis (DAC Dunajska Streda), Fidel Escobar (New York Red Bulls), Adolfo Machado (Houston Dinamo), Michael Murillo (New York Red Bulls), Luis Ovalle (CD Olimpia), Roman Torres (Seattle Sounders)

Orta saha: Edgar Barcenas (Cafetaleros de Tapachula), Armando Cooper (Club Universidad de Chile), Anibal Godoy (San Jose Earthquakes), Gabriel Gomez (Bucaramanga), Valentin Pimentel (Plaza Amador), Alberto Quintero (Universitario de Lima), Jose Luis Rodriguez (Gent)

Forvet: Abdiel Arroyo (LD Alajuelense), İsmael Diaz (Deportivo La Coruna), Blas Perez (CSD Municipal), Luis Tejada (Sports Boys), Gabriel Torres (CD Huachipato)

Maç takvimi

18 Haziran (TSİ: 18.00): Belçika - Panama (Fisht Stadı - Soçi)

24 Haziran (TSİ: 15.00): İngiltere - Panama (Nizhny Novgorod Stadı - Nizhny Novgorod)

28 Haziran (TSİ: 21.00): Panama - Tunus (Mordovia Arena - Saransk)

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21. FIFA Dünya KupasıDünya KupasıFutbolG GrubuPanama Milli TakımıSpor
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