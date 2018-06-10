2018 FIFA Dünya Kupası'nda H Grubu: Polonya

MOSKOVA (AA) - Rusya'nın ev sahipliği yapacağı 21. FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Polonya Milli Takımı, son olarak 2006'da katıldığı turnuvada, gruplardan çıkarak final aşamalarına görmek istiyor.

Senegal, Kolombiya ve Japonya ile H Grubu'nda yer alan Polonya Milli Takımı'nın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, Dünya Kupası geçmişi ve aday kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:

Kupaya katılma mücadelesi

Eski Polonyalı milli futbolcu Adam Nawalka'nın 2013'ten bu yana çalıştırdığı Polonya, Avrupa Elemeleri'nde Danimarka, Karadağ, Romanya, Ermenistan ve Kazakistan ile mücadele etti.

Güney Afrika ve Brezilya'da düzenlenen Dünya Kupalarını kaçıran Polonya, grup aşamasındaki başarılı görüntüsüyle dikkati çekti.

Elemelerde çıktığı 10 maçın 8'inden galip ayrılan, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alan Polonya, E Grubu'nu 25 puanla lider tamamlayarak 2018 Dünya Kupası vizesi aldı.

Eleme maçlarında rakip ağları 28 kez havalandırırken kalesinde 14 gole izin veren Polonya, Rusya 2018 biletini şu sonuçlarla aldı:

Kazakistan-Polonya: 2-2

Polonya-Danimarka: 3-2

Polonya-Ermenistan: 2-1

Romanya-Polonya: 0-3

Karadağ-Polonya: 1-2

Polonya-Romanya: 3-1

Danimarka-Polonya: 4-0

Polonya-Kazakistan: 3-0

Ermenistan-Polonya: 1-6

Polonya-Karadağ: 4-2

Öne çıkan oyuncuları

Wlodzimierz Lubanski, Grzegorz Lato ve Zbigniew Boniek gibi yıldız oyuncularıyla geçmişte adından söz ettiren Polonya'nın bu turnuvada en güvendiği isim şüphesiz Bayern Münih forması giyen golcü oyuncu Robert Lewandowski olacak.

FIFA dünya sıralamasında 8'inci sırada bulunan Polonya'nın Rusya biletini cebine koymasında en büyük katkıyı, elemelerde ağları 16 kez sarsan Lewandowski sağladı.

Dünya Kupası'nda bir sürprizi gerçekleştirmeye çalışacak Polonya'nın aday kadrosunun önemli bir kısmı, Polonya, İngiltere, Almanya ve İtalya'da top koşturan futbolculardan oluşuyor.

Dünya Kupası geçmişi

Polonya Milli Takımı, Dünya Kupası'na daha önce 7 kez katıldı. Organizasyon tarihinde 31 maç yapan Polonya, bu maçlardan 15'ini kazandı, 5'inden beraberlikle, 11'inden mağlubiyetle ayrıldı. Son 2 turnuvayı kaçıran Polonya, Dünya Kupası tarihi boyunca 44 gol attı, kalesinde 40 gol gördü.

Dünya Kupası'nda daha önce iki kez 3.'lük elde eden Polonya'nın Dünya Kupası geçmişi şöyle:

1938 - İlk tur

1974 - Üçüncülük

1978 - İkinci tur

1982 - Üçüncülük

1986 - Son 16 turu

2002 - Grup aşaması

2006 - Grup aşaması

Dünya Kupası aday kadrosu

Kaleci: Bartosz Bialkowski (Ipswich Town), Lukasz Fabianski (Swansea), Wojciech Szczesny (Juventus)

Savunma: Jan Bednarek (Southampton), Bartosz Bereszynski (Sampdoria), Thiago Cionek (SPAL), Kamil Glik (Monaco), Artur Jedrzejczyk, Michal Pazdan (Legia Varşova), Lukasz Piszczek (Borussia Dortmund)

Orta saha: Jakub Blaszczykowski (VfL Wolfsburg), Jacek Goralski (Ludogorets Razgrad), Kamil Grosicki (Hull City), Grzegorz Krychowiak (West Bromwich Albion), Rafal Kurzawa (Gornik Zabrze), Karol Linetty (Sampdoria), Slawomir Peszko (Lechia Gdansk), Maciej Rybus (Lokomotiv Moscow), Piotr Zielinski (Napoli)

Forvet: Dawid Kownacki (Sampdoria), Robert Lewandowski (Bayern Münih), Arkadiusz Milik (Napoli), Lukasz Teodorczyk (Anderlecht)

Maç takvimi

19 Haziran (TSİ: 18.00): Polonya-Senegal (Spartak Stadı - Moskova)

24 Haziran (TSİ: 21.00): Polonya-Kolombiya (Kazan Arena - Kazan)

28 Haziran (TSİ: 17.00): Japonya-Polonya (Volgograd Arena - Volgograd)

Muhabir: Hilmi Sever