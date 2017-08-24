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2019 FIBA Dünya Kupası'nda gruplar belli oldu

2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde gruplar belirlendi. A Milli Basketbol Takımı, Letonya, Ukrayna ve ön elemelerden gelen İsveç ile B Grubu'nda yer alıyor.

2019 FIBA Dünya Kupası'nda gruplar belli oldu

2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde gruplar belirlendi. A Milli Basketbol Takımı, Letonya, Ukrayna ve ön elemelerden gelen İsveç ile B Grubu'nda yer alıyor.

24 Ağustos 2017 Perşembe 17:32
2019 FIBA Dünya Kupası'nda gruplar belli oldu

İSTANBUL (AA) - 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde gruplar belirlendi.

Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) internet sitesinden yapılan açıklamada, ön elemelerden gelen 8 takımın ardından grupların kesinleştiği bildirildi.

Türkiye, ön elemelerde grubunu lider tamamlayan İsveç'in yanı sıra Letonya ve Ukrayna ile B Grubu'nda mücadele edecek.

Çin'in ev sahipliğinde yapılacak 2019 FIBA Dünya Kupası'nın Avrupa elemelerinde oluşan gruplar şu şekilde:

A Grubu: Karadağ, Slovenya, Belarus, İspanya

B Grubu: İsveç, Türkiye, Letonya, Ukrayna

C Grubu: Polonya, Kosova, Litvanya, Macaristan

D Grubu: İtalya, Hollanda, Hırvatistan, Romanya

E Grubu: Bosna Hersek, Belçika, Fransa, Rusya

F Grubu: Bulgaristan, Çekya, İzlanda, Finlandiya

G Grubu: Almanya, Sırbistan, Avusturya, Gürcistan

H Grubu: İsrail, Büyük Britanya, Yunanistan, Estonya

Eleme formatı

Avrupa elemeleri ilk turunda 32 ülke, dörderli 8 grupta mücadele edecek. İlk turda gruplarında ilk 3'e giren ekipler, altışar takımın yer alacağı ikinci tur gruplarına yükselecek. İkinci turda gruplarını ilk 3 sırada bitirecek takımlar da 2019 FIBA Dünya Kupası'nda finallere katılma hakkı kazanacak.

Takımlar, birinci ve ikinci tur gruplarındaki maçların üçünü sahasında, üçünü deplasmanda oynayacak. 2019 FIBA Dünya Kupası eleme maçları, Kasım 2017'de başlayıp Şubat 2019'da sona erecek.

Öte yandan Afrika, Amerika ve Asya elemelerindeki on altışar ülke ise dörder takımdan oluşan 4 grupta mücadele edecek.

A Mili Basketbol Takımı'nın eleme maçları programı şöyle:

23 Kasım 2017: Türkiye - Letonya

26 Kasım 2017: Ukrayna - Türkiye

23 Şubat 2018: İsveç - Türkiye

26 Şubat 2018: Letonya - Türkiye

28 Haziran 2018: Türkiye - Ukrayna

1 Temmuz 2018: Türkiye - İsveç

Muhabir: Emre Doğan

Son Güncelleme: 24.08.2017 23:16
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Basketbol FederasyonuTBFSporBasketbolA Milli Basketbol Takımı
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