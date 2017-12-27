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25. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibini buldu

Basketbolda 25. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Fenerbahçe'yi 75-59 mağlup eden Yakın Doğu Üniversitesi kazandı.

25. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibini buldu

Basketbolda 25. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Fenerbahçe'yi 75-59 mağlup eden Yakın Doğu Üniversitesi kazandı.

27 Aralık 2017 Çarşamba 21:36
25. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibini buldu

GAZİANTEP (AA) - Basketbolda 25. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Fenerbahçe'yi 75-59 mağlup eden Yakın Doğu Üniversitesi kazandı.

Karşılıklı basketlerle başlayan karşılaşmada 6. dakikaya 9-8 Yakın Doğu Üniversitesi'nin üstünlüğüyle girildi. Vaughn ve Birsel Vardarlı Demirmen ile sayı bulan rakibine Vandersloot, McBride ve Cansu Köksal ile karşılık veren Yakın Doğu Üniversitesi, ilk periyodu 13-12 önde bitirdi.

İkinci periyoda iyi başlayan Fenerbahçe, Pelin Derya Bilgiç, Dabovic ve Ayşe Cora ile bulduğu basketlerle 15. dakikada 24-17 öne geçti. Holingsvorth ve Lavender'in basketleriyle toparlanan Yakın Doğu Üniversitesi, Vandersloot ve Bahar Çağlar'ın da verdiği katkıyla 18. dakikada üstünlüğü lehine çevirdi: 30-28. Periyodun kalan bölümünde hızlı hücumlarla sayı üretmeye devam eden Yakın Doğu Üniversitesi, soyunma odasına 39-31 önde gitti.

Etkili performansını müsabakanın ikinci yarısına da taşıyan Yakın Doğu Üniversitesi, hücumda zorlanan rakibi karşısında Lavender, Olcay Çakır Turgut ve McBride ile bulduğu sayılarla 28. dakikada farkı 18 sayıya (52-34) çıkardı. Yakın Doğu Üniversitesi, maçın son çeyreğine de 59-41 üstün girdi.

Final periyoduna 7-0'lık seriyle başlayan Yakın Doğu Üniversitesi, 33. dakikada farkı 24 sayıya (65-41) yükseltti. Oyunun kontrolünü elinde bulunduran ve rakibinin geri dönüş yapmasına izin vermeyen Yakın Doğu Üniversitesi, maçtan 75-59 galip ayrılarak kupanın sahibi oldu.

Yakın Doğu Üniversitesi kupasını aldı

Basketbolda 25. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe'yi 75-59 yenen Yakın Doğu Üniversitesi, kupasını aldı.

Karataş Şahinbey Spor Salonu'nda oynanan maçın ardından düzenlenen ödül töreninde, Yakın Doğu Üniversitesi oyuncularına kupayı Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, madalyaları ise Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin verdi.

Geçen sezon FIBA Avrupa Kupası, Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası'nı kazanma başarısı gösteren Yakın Doğu Üniversitesi, tarihinde ilk kez Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi oldu.

Törende büyük sevinç yaşayan Yakın Doğu Üniversitesi'nin teknik heyet ve oyuncuları, kupayla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Fenerbahçeli oyuncuların madalyalarını ise Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, TBF 1. Başkan Vekili Özden Pelister ile AK Parti Gaziantep milletvekilleri Nejat Koçer ve Mehmet Erdoğan verdi.

Maçın en değerli oyuncusu ise basın mensuplarının oylarıyla Yakın Doğu Üniversitesi'nden Kayla McBride oldu. Attığı 21 sayıyla maçın en skorer oyuncusu olan McBride, ödülünü TBF Yönetim Kurulu Üyesi Bahar Akgün'ün elinden aldı.

Muhabir: Kerem Kocalar

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Spor
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