﻿
Spor:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

19 Mayıs 2017 Cuma 08:33

32. Haftanın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu 32.ci haftanın maçlarının hakemleri belli oldu.

32. Haftanın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
32. Haftanın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu 32.ci haftanın maçlarının hakemleri belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, 32. haftanın programı ve hakemler şöyle;
YARIN:
20.00 Galatasaray-Osmanlıspor (Türk Telekom Arena) ALİ PALABIYIK
20 MAYIS CUMARTESİ:
13.30 Çaykur Rizespor-Gaziantepspor (Çaykur Didi) YAŞAR KEMAL UĞURLU
16.00 Kayserispor-Adanaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has) TOLGA ÖZKALFA
19.00 Antalyaspor-Bursaspor (Antalya) HALİL UMUT MELER
19.00 Beşiktaş-Kasımpaşa (Vodafone Arena) SERKAN ÇINAR
21 MAYIS PAZAR:
16.00 Atiker Konyaspor-Kardemir Karabükspor (Konya Büyükşehir Belediye) ARDA KARDEŞLER
19.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir (Medical Park Arena) FIRAT AYDINUS
22 MAYIS PAZARTESİ:
20.00 Gençlerbirliği-Fenerbahçe (Ankara 19 Mayıs) ÜMİT ÖZTÜRK
20.00 Akhisar Belediyespor-Aytemiz Alanyaspor (Manisa 19 Mayıs) KUTLUHAN BİLGİÇ
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Haftanın Maçlarının Hakemleri32.Hafta
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
PFDK'dan kulüplere ceza yağdı PFDK'dan kulüplere ceza yağdı
Bayern Munih Guinness Rekorlar kitabında Bayern Munih Guinness Rekorlar kitabında
NBA'nin en iyi ilk 5'i açıklandı NBA'nin en iyi ilk 5'i açıklandı
Galatasaray,Osmanlıspor'la oynuyor Galatasaray,Osmanlıspor'la oynuyor
Fenerbahçe-Real Madrid ,Euroleague sow başlıyor Fenerbahçe-Real Madrid ,Euroleague sow başlıyor
TFF Başkanı ve ekibi Türk futbolundan defolup gitsinler TFF Başkanı ve ekibi Türk futbolundan defolup gitsinler
Yukarı Çık

PFDK'dan kulüplere ceza yağdı
PFDK’dan yapılan resmi açıklamada futbol kulüplerine ceza yağdı

Haberi Oku