4x4 hezimete rekor maaş; Fatih Terim'e 44 milyon TL ödenmiş;



TFF'yi alacağı için mahkemeye veren Galatasaray'ın yeni teknik patronu Fatih Terim, Türk Milli takımına yaşattığı 3.5 yıllık hezimetler zinciri karşısında 44 milyon lira aldığı ortaya çıktı.



EURO üzerinden aldığı maaşını yabancı ülkelerin futbol rakamlarıyla karşılaştıran futbol oteriteleri şaşkınlığını gizleyemedi.. TFF'dan alacağı için dava açan Fatih Terim'in istediği tazminat miktarı ise, oldukça fahiş olarak değerlendiriliyor. Terim Türkiye Futbol Federasyonu'ndan 12 milyon TL'nin üstünde para istiyor.

TFF SÖZLEŞMEYİ TEK TARAFLI FESHEDİNCE...



Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, A Milli Takımı çalıştırırken sözleşmesi tek taraflı feshedildiği gerekçesiyle Türkiye Futbol Federesyonu'na ( TFF) açtığı 12 milyon 950 bin liralık (3 milyon 500 bin euro) tazminat talepli icra takibi gündemin en sıcak konularından biri.

Terim ve TFF arasında euro üzerinden yapılan sözleşme gereği euro / TL kuru 3.70 liraya sabitlenmişti. Yani Terim, futbol direktörlüğü boyunca 11.89 milyon euro kazanmış oldu. Terim'in yıllık kazancı ise 3.5 milyon euro civarında.



FUTBOL KULÜPLERİ PARASIZLIKTAN KIRILIRKEN...

Bu rakamın büyüklüğü ise en çok tartışılan konuların başında geliyor. Neden mi? Türkiye’de bilhassa amatör kulüplerin ve futbol altyapılarının parasızlıktan kırıldığı bir dönemde Fatih Terim'in maaşıyla futbol dünyasındaki ortalamalara ve ülke gerçeklerine bakıldığında ilginç notlar ortaya çıkıyor.

- Terim'in TFF'den aldığı 44 milyon TL 1/4 kıdemdeki 990 öğretmenin yıllık maaşına denk.

- İzlanda Futbol Federasyonu’nun toplam yıllık bütçesi, Terim’e ödenen toplam ücretten sadece 3 milyon Euro daha fazla

- 44 milyon lirayla, sürmekte olan asgari ücret görüşmelerinde Türk-İş'in talebi olan aylık 1893 liradan 23 bin 243 asgari ücretlinin, şu an yürürlükte olan 1404 liradan ise 31 bin 339 asgari ücretlinin maaşı ödenebiliyor.

- Metrekare başına maliyeti 75 - 80 euro olan son teknoloji 4G sertifikalı futbol sahalarından 20 adet yapılabiliyor.

- Ortalama gıda harcaması 1500 lira olan 4 kişilik 29 bin ailenin gideri karşılanabiliyor.

- Türkiye'nin grup aşamasında tek galibiyetle veda ettiği Euro 2016'ya katılan takımların teknik direktörleri arasında Terim, İngiltere'yi çalıştıran Roy Hodgson ve İtalya'nın teknik direktörü Antonio Conte'den sonra en çok kazanan teknik direktördü.

- Fatih Terim, turnuvayı şampiyon kapatan ve senelik 1.2 milyon euro kazanan Portekiz'in teknik direktörü Fernando Santos'un tam 3 misli gelir elde etti.

- Euro 2016'da yarı finale yükselen Galler teknik direktörü Chris Coleman, Terim'in bir senelik maaşıyla tam 13.5 yıl ülkesinin başında çalışabiliyor.

- 5 kez üstüste CEV Şampiyonlar Ligi'nde final four oynayan ve yıllık 8 milyon lira bütçesi olan Vakıfbank Voleybol takımının bu zaman zarfındaki tüm giderleri Terim'e ödenen 44 milyon lirayla karşılanabiliyor.

- Euro 2016 çeyrek finalistleri Polonya, Belçika, Galler ve İzlanda teknik direktörlerinin maaş toplamı Terim'e ödenenin yarısından az.

- 44 milyon lira ile 2016-17 tarifesine göre 1257 kişinin UEFA Pro Lisans, 7457 kişinin UEFA A Lisans ve 9777 kişinin UEFA B Lisans kurs giderleri karşılanarak antrenör yetiştirilebilirdi.

- Terim'in yaklaşık 12 milyon euroluk maliyetiyle 2011 yılında 11 milyon euro bedelle yeniden inşa edilen Barcelona'nın La Masia akademisinden bir tane daha yapılabilir ya da Ajax ve Bayern Münih altyapılarının 3 yıllık operasyon gideri ödenebilirdi.

17. İŞ MAHKEMESİNDE DURUŞMASI VAR

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile eski Türkiye Futbol Direktörü, yeni Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim arasındaki tazminat krizi mahkemeye taşınmıştı. Taraflar arasındaki ilk duruşma bugün İstanbul 17. İş Mahkemesi’nde görüldü.

TERİM KENDİNİ NASIL SAVUNDU?

TFF, sözleşmesi tek taraflı feshedildiği için tazminat davası açan Fatih Terim’le ilgili olarak mahkemeye sunduğu dilekçede şu ifadelere yer verdi:

“2013 yılında imzalanan iş sözleşmesine göre Fatih Terim işçi, TFF işveren konumundadır. Terim’in sözleşmesi, iş kanunu çerçevesinde haklı nedenlere dayanarak feshedildi. Terim’e tazminat ödenmemesi gerekir.”

‘AĞIR MADDi KÜLFET YÜKLEDİ’

Futbol Federasyonu’nun vekili olan Hüseyin Karaahmetoğlu şu görüşü ortaya koydu:

‘SERT TEPKİLERE MARUZ KALDIK’

TFF’de bir dönem Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Başkanlığı da yapan ünlü hukukçu Karaahmetoğlu şöyle bir yaklaşımda bulundu:

“Yaşanılan olaylar neticesinde TFF’nin tüzel kişiliğinin yanı sıra federasyonda bulunan kişi ve kurumlara olan güven aşırı ölçüde zedelendi. Türk halkının yakından takip ettiği bu olaydan dolayı TFF ağır eleştiri ve tepkilere maruz kaldı.”

İŞÇİ TERİM, İŞVEREN AYDOĞDU’YU DARP ETTİ, PİŞMANLIK GÖSTERMEDİ

Dilekçede Terim’in işçi, işverenin ise TFF olduğu vurgulanarak, şu görüşlere yer verildi:

“Davacı Fatih Terim’in iş akdinin haklı nedenlerle sonlandırılmasının başlangıç olayı, işçi konumunda olan davacı Fatih Terim ile işveren konumunda olan TFF yönetim kurulu yedek üyesi ve TFF Profesyonel Futbol Komitesi üyesi olan Selahattin Aydoğdu’ya yönelik darp, tehdit ve hakaret fiilerinin yer aldığı olayın meydana gelmesidir."

"Terim, TFF Direktörüne yakışmayacak bir davranışla Bodrum’daki yazlık ikametinden yaklaşık 300 kilometre yol katederek Alaçatı’da bulunan Selahattin Aydoğdu’nun işyerine gitti.

Futbol Federasyonu yönetim kurulu yedek üyesi olan Selahattin Aydoğdu’ya yönelik fiziki ve sözlü saldırı gerçekleştirdi, hakaret ve tehditlerde bulundu.

Terim, yaptığı bu haksız eylemlerden ötürü hiçbir pişmanlık göstermedi. Aksine haklı olduğunu ispatlama uğraşı içine girdi. ‘Bir daha olsa bir daha yaparım’ şeklinde beyanat verdi.”

TERİM FAİZLERİYLE 12 MİLYON 950 BİN LİRA İSTİYOR

Fatih Terim, Avukatı Beliz Özkan vasıtasıyla açtığı davada, TFF ile yapılan sözleşmenin 6. maddesine dayanarak 3,5 milyon Euro tutarındaki erken fesih tazminatı istemişti.

İki taraf arasındaki sözleşme gereği Euro 3.70 üzerinden sabit tutulduğu için bu miktar 12 milyon 950 bin liraya tekabül ediyor. Terim ayrıca faiz talebinde de bulunuyor.

44 MİLYON TL ÖDENMİŞ

FUTBOL Federasyonu’nun avukatları, hazırladıkları dilekçede Fatih Terim’e şimdiye kadar ödenen rakamları da mahkemeye sundu.

Cevap dilekçesinde “Fatih Terim’e 2014 yılı mart ayından, 2017 yılı temmuz ayına kadar toplam 44 milyon 416 bin lira ödendi. Yanına getirip çalıştırdığı kişilerin aldıkları ödemeler dahil değildir” ifadeleri yer aldı.

DİLEKÇEDEN İLGİNÇ DETAYLAR: ‘SALDIRININ İLLE İŞYERİNDE OLMASI GEREKMİYOR!’

“Yargıtay içtihatlarında, işverene karşı sataşmanın mutlaka işyerinde ve mesai saatlerinde gerçekleşmesi gerekmediğinden sıkça bahsedilmektedir.

Bu nedenle işyeri veya mesai saatleri dışında gerçekleşen sataşma olayı, işyeri disiplinini ve çalışma düzenini olumsuz yönde etkilediği taktirde bu eylemi gerçekleştiren işçinin, iş akdinin işveren tarafından haklı nedenlerle derhal feshedilebileceği açıktır.”

‘İSTEDİĞİ PARA ÇOK FAHİŞ’

“Terim tarafından açılan davanın reddine karar verilmesi gerekmektedir. Tüm bunlara rağmen mahkemece aksi düşünülürse Fatih Terim’in istediği 12 milyon 950 bin lira tutarındaki miktar gerçekten fahiştir. 5 yıllık sözleşmenin bitimine 1 yıl kaldığı için cezai şartta indirim yapılması gerekir.”

‘TÜM TALEPLERİ REDDEDİLSİN’

Dilekçenin son bölümünde şu taleplere yer verildi:

“Fatih Terim’in kötü niyetle Türkiye Futbol Federasyonu aleyhine başlatmış olduğu icra takibine konu alacağın, iş akdinin haklı nedenlerle feshedilmiş olması nedeni ile tüm taleplerinin reddine...

Terim’in kötü niyet tazminatına mahkum edilmesine...

Yargılama masraflarının Terim tarafına yükletilmesine karar verilmesini talep ederiz.”

ÇÖZÜM YERİ OLARAK UÇK GÖSTERİLDİ

Futbol Federasyonu’nun vekili olan Hüseyin Karaahmetoğlu dilekçesinde şu ifadelere de yer verdi:

“Bu uyuşmazlığın çözümünde yetkili kurum, Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde yer alan Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’dur. Benzer bir ihtilaf daha önce A Milli Takım teknik direktörlerinden Şenol Güneş ile TFF arasında yaşandı. Konu, yargıya taşındı. Yargıtay, çözümün TFF kurulları içinde yani Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nda (UÇK ) olduğuna karar verdi.

TERİM FAİZLERİYLE 12 MİLYON 950 BİN LİRA İSTİYOR

Fatih Terim, Avukatı Beliz Özkan vasıtasıyla açtığı davada, TFF ile yapılan sözleşmenin 6. maddesine dayanarak 3,5 milyon Euro tutarındaki erken fesih tazminatı istemişti.

İki taraf arasındaki sözleşme gereği Euro 3.70 üzerinden sabit tutulduğu için bu miktar 12 milyon 950 bin liraya tekabül ediyor. Terim ayrıca faiz talebinde de bulunuyor.

44 MİLYON TL ÖDENMİŞ

Futbol Federasyonu’nun avukatları, hazırladıkları dilekçede Fatih Terim’e şimdiye kadar ödenen rakamları da mahkemeye sundu.

Cevap dilekçesinde “Fatih Terim’e 2014 yılı mart ayından, 2017 yılı temmuz ayına kadar toplam 44 milyon 416 bin lira ödendi. Yanına getirip çalıştırdığı kişilerin aldıkları ödemeler dahil değildir” ifadeleri yer aldı.