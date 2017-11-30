5 gollü maçta kazanan Kayserispor

KAYSERİ (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Kayserispor, TFF 2. Lig temsilcisi Eyüpspor'u 3-2 yendi.Maçtan dakikalar
42. dakikada gelişen Kayserispor atağında Stojiljkovic'in pasında ceza alanında topla buluşan Mendes'in sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0
61. dakikada hızlı gelişen Eyüpspor atağında Bilal Gülden'in ara pasında savunmanın arkasına sarkan Mehmet Tosun, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1
64. dakikada Eyüpspor ceza alanı içerisinde oluşan karambolde Stojiljkovic'in şutunda savunma oyuncusunun elle oynadığı gerekçesiyle maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi.
78. dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşta Deniz Türüç, ceza yayı üzende bekleyen Espinoza'ya topu gönderdi. Espinoza'nın pasında ceza alanına sol çaprazdan giren Mendes, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 3-1
87. dakikada Mehmet Tosun'un ara pasında savunmanın arkasına koşu yapan Atakan Arslan, ceza alanı sol çaprazından attığı sert şutta top kaleci Lung'un sağında ağlara gitti: 3-2
Karşılaşma, Kayserispor'un 3-2'lik üstünlüğüyle tamamlandı.
Muhabir: Murat Asil